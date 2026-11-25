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民進黨台北市長候選人沈伯洋週五將在國父紀念館旁仁愛路四段舉辦「市民之夜」，不過，沈伯洋今（25）晚稍早宣布，他決定取消市民之夜。他表示，他一直強調希望交通順暢，因此剛剛開會決定，要把舞台拆掉，不辦選前之夜。沈伯洋稍早透過社群發布影片說明他在「市民之夜」的現場，這邊本來是要搭建的舞台，後面就是市政府、市府廣場。他說明，選前之夜「凱道」、市府路都被借走，市府廣場台北市政府不給借的，而北平東路也被借走，因此最後就選定仁愛路這個地方，因為他的前方是市政府這邊，因為市府廣場不能用，就必須往外推，在往這個方向推，整個舞台的設計就必須要封路才有辦法做。沈伯洋提到，團隊跟市府開蠻多次會，去想怎麼做交通配套，經過今晚後，發現交通還是不順暢，「市民朋友的交通其實是最重要的，這也是我在選舉的時候，一直希望交通能順暢」，因此他們剛剛開會決定，「我們今天就要把這個舞台拆掉，我們就不辦選前之夜了、不辦市民之夜」；他提到，外界期待很多驚喜，他們晚點會繼續開會，看用什麼樣的形式，舉辦選前的活動。