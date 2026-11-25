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信義房屋獲台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業－服務業組」及「年度最佳報告書」，並奪全球企業永續獎報告書金級與BSI「永續治理領航獎」，四項獎項橫跨整體績效、資訊揭露與治理制度。台灣永續能源研究基金會今（25）日於臺北圓山大飯店舉行永續年度盛事「第19屆台灣企業永續獎（TCSA）」與「第9屆全球企業永續獎（GCSA）」頒獎典禮。信義房屋本屆獲得TCSA「台灣十大永續典範企業－服務業組」及「年度最佳報告書」，並獲GCSA「Sustainability Reporting Award（永續報告書獎）Gold Class」。此外，更在 2026 BSI ESG永續發展獎中獲頒「永續治理領航獎」。四項獎項橫跨整體績效、資訊揭露與治理制度，肯定信義長期將永續策略融入企業治理與日常營運的成果。信義房屋表示，企業倫理是公司面對顧客、同仁、股東、供應商及社會時的決策基礎。公司長期推動永續管理，此次從永續報告、綜合績效到治理制度皆獲專業機構肯定，未來將持續深化永續治理、提升資訊透明度，並以國際標準強化各項管理作為，朝「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景穩健前進。「台灣十大永續典範企業」是TCSA最具代表性的綜合性獎項，需經入圍及決選，評選範圍涵蓋環境、社會與公司治理，今年共有773家企業與組織報名。從治理面來看，信義房屋已連續12年名列公司治理評鑑上市公司組前5%，展現長期穩健的治理績效。公司設有董事會層級的企業倫理暨永續發展委員會，並將ESG納入董事會績效評估及高階經理人薪酬制度，持續強化永續議題的監督與管理。這次獲獎的另一個重點，則是永續資訊的揭露品質。TCSA「年度最佳報告書」肯定報告書的完整性、可信度與溝通品質；GCSA Sustainability Reporting Award Gold Class則為國際報告書評選的最高金級。公司依循GRI準則與SASB產業指標編製永續報告書，並透過第三方查證提升資訊可信度；另持續發布TCFD與TNFD報告書，系統性揭露氣候與自然相關風險、機會及因應作為。在制度面，信義房屋的永續治理亦獲另一國際肯定。2026 BSI ESG永續發展獎以「信任、治理、深耕、轉型」為核心，奠基於國際標準及第三方驗證與查證，肯定企業將永續落實於管理制度與具體行動。信義房屋獲頒「永續治理領航獎」，反映公司整合永續策略、風險與績效的治理能力。信義房屋長期導入國際管理標準，涵蓋ISO 20400永續採購、ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067服務碳足跡、ISO 14001環境、ISO 50001能源與ISO 45001職業安全衛生管理等等十餘項，並預計於2027年導入ISO 59004循環經濟標準，讓永續工作可追蹤、可驗證及持續改善。治理之外，環境面同樣有具體成果。2025年範疇一及範疇二溫室氣體排放量較2017年基準年減少48.26%。此外，公司於台東推動2.14公頃森林復育與生態監測，已記錄超過60種動植物，並獲「台灣生物多樣性獎」肯定，展現從減碳進一步延伸至自然保育的行動。在社會面，信義房屋以人為本，提供第二胎12萬元補助、育嬰留停及長期績效獎金制度，打造讓同仁安心工作與照顧家庭的職場；在社會公益方面，則長期投入社區營造、地方創生、企業倫理教育及公益關懷等領域。其中，「社區一家」推動22年來，累計投入逾5.4億元、徵集超過1.8萬件提案，足跡遍及全台368個鄉鎮市區；今年更推出「社區一家・企業同行」共好平台，串聯企業與地方力量，持續擴大社會影響力。於供應鏈方面，公司依循ISO 20400推動永續採購，將ESG要求納入供應商遴選、風險評估及實地稽核。2025年完成70家重點供應商稽核，合格率及永續承諾書簽署率均達100%，攜手供應商落實永續經營。