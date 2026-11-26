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汐止汐科站周邊指標預售案13樓戶以單價90萬元成交，該案平均成交亦站穩8字頭，刷新汐止歷史新高價。信義房屋汐科店專案經理邱奕仁指出，9字頭僅此一筆，屬個別條件，區內其他預售案多落在7字頭至8字頭，但地段、新屋供給與未來發展期待，確實撐起核心區房價。邱奕仁分析，汐止價格撐得住有三大原因。首先是地段，案件位於捷運汐東線SB14汐科站生活圈，周邊有不少科技業企業總部與就業人口，對在南港、汐止工作的購屋族具地理優勢。其次是新屋供給，汐止核心生活圈已有一定成熟度，精華地段新案相對有限，加上交通便利且具品牌優勢。第三是區域未來發展期待，汐東線捷運預計2032年通車預售價格墊高，也讓部分買盤轉向中古市場。邱奕仁表示，預算有限的首購族與換屋族反而偏好中古大樓。汐科站周邊有台鐵、主幹道，便利商店、餐飲與採買機能也相當成熟，對自住客相當方便。區內中古屋齡多落在20至30年，條件較佳的汐科站周邊約5字頭至6字頭，較偏遠區域仍有3字頭至4字頭。邱奕仁指出，買盤主要有三類：汐止在地首購與換屋族；在南港、內湖與汐止上班的族群；以及原想在台北市購屋但預算不足者，他們以相近預算換取機能便利、空間較大的住宅，在意總價內的空間與交通便利性。整體以自住為主、大樓產品居多。熱門生活圈部分，邱奕仁推薦兩處。一是新台五路一段、捷運SB15行政中心站周邊，鄰近汐止運動中心，適合下班運動，推薦合康雲極、宏盛心、國泰系列皇家天下、登峰天下等社區；該站為汐東線尾站，少了火車站機能，購屋族以開車族居多。二是大同路二段、SB14汐科站生活圈，鄰近商家、學校，現階段有火車站、未來有捷運，推薦甲山林天廈、寰宇首席、宏國大鎮、世貿名人。