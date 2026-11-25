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2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）將在明（26）日於中國中山市點燃戰火，隨著西班牙與義大利已於10月在巴塞隆納資格賽率先搶下門票，世界排名第14的尼加拉瓜、第16的捷克、第17的英國以及第19的中國，將角逐最後2張門票，以下為讀者整理第4屆世界12強賽5項重點。國際棒球總會（IBAF）於2013年會員大會宣布與國際壘球總會（ISF）合併，正式成立世界棒壘球總會（WBSC），並由法卡利（Riccardo Fraccari）出任共同主席。一年後，升任WBSC主席的法卡利宣布創辦一項每4年舉辦一次、匯聚全球頂尖12支棒球國家隊的全新國際大賽，隨即在2015年舉辦首屆世界12強棒球賽。中山資格賽的4支參賽隊伍有一個共同目標，寫下隊史首度闖進世界12強會內賽的紀錄。不過，這4支隊伍過去都曾有過世界棒球經典賽（WBC）的參賽經驗。中國隊的經典賽歷史可追溯至2006年首屆賽事，此後一路連續參賽至2023年，但未能取得2026年經典賽資格。尼加拉瓜於2023年首度登上經典賽舞台，並成功取得2026年經典賽參賽資格，但至今尚未在經典賽會內賽奪下隊史首勝。捷克隊於2023年首度參加經典賽並擊敗中國隊，進而取得2026年會內賽資格，接下來他們將從第7屆經典賽資格賽重新出發。英國隊在2023年完成經典賽首秀，並靠著擊敗哥倫比亞隊搶下2026年經典賽門票；隨後在2026年經典賽擊敗巴西隊，成功保住第7屆經典賽會內賽的參賽席次。世界12強棒球賽過去3屆累計共有14支國家代表隊參賽，其中共有10支球隊寫下全勤紀錄，分別為古巴、多明尼加、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、波多黎各、中華隊、美國與委內瑞拉。澳洲與加拿大各參賽2次；義大利與巴拿馬則各參賽1次。隨著西班牙取得2027年參賽資格，他們也將成為第15支登上12強舞台的國家隊。第4屆世界12強棒球賽在資格賽與會內賽階段共計有20支隊伍參與競逐。截至2025年底在WBSC男子棒球世界排名前12名的球隊獲得自動晉級資格；為補齊16隊陣容，WBSC特別規劃兩站資格賽、共8支隊伍角逐最後4席名額。明年世界12強棒球賽將採用全新的四階段賽制，依序為預賽（Opening Round）、複賽（Second Round）、超級循環賽（Super Round）與獎牌戰（Medal Games）。台北市與東京將成為本屆賽事兩大核心舞台，中華棒協將在台北主辦其中一組預賽與一組複賽，最終4強超級循環賽與獎牌戰則將移師東京巨蛋決出勝負。尼加拉瓜隊從首都馬拿瓜飛抵中山，飛行距離高達1萬4500公里，是本屆參賽隊伍中路途最遙遠的國家。英國隊從倫敦飛往中山的航程約為9661公里，捷克隊從布拉格出發的飛行距離則為9055公里。