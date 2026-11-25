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美股週三（25日）開盤後主要指數齊跌，人工智慧（AI）概念股賣壓沉重，10月消費者支出（PCE）月增0.3％、年增3.8％，扣除能源與食品的核心PCE月增0.3％、年增3.3％，與聯準會（Fed）的通膨目標差距仍遠，12月升息幾乎已成定局。加上川普政府又公布新一波擬加徵關稅，全都打擊了投資人情緒。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌1017.88點或2.04％；標普500指數下跌213.58點或2.97％；那斯達克指數下跌1018.843點或4.29％；費城半導體指數下跌626.80點或7.10％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌7.37％、輝達下跌9.01％、特斯拉下跌6.64％、SpaceX下跌8.79％。記憶體類股方面，美光下跌11.25％、Sandisk下跌10.39％，SK海力士ADR下跌8.36％。根據《CNBC》報導，雖然10月消費者支出數據符合預期，但核心PCE年增3.3％略高於經濟學家預期，顯示通膨仍未放緩。投資人認為這些數據可能增加美聯儲進一步升息的前景，進而導致避險情緒升溫。白宮宣布對包括中國和歐盟在內的14個主要貿易夥伴加徵一系列新關稅，也影響了投資人的情緒。科技股剛經歷了雲霄飛車般的大漲與大跌，投資人對AI交易信心的動搖似乎越來越強烈。即使撇開近期圍繞在黃仁勳與輝達的一系列風波不談，甚至早在民主黨於期中選舉大勝之前，投資人就已在總體經濟前景惡化的情況下，審慎評估AI基礎設施擴建的未來。德意志銀行分析師里德（Jim Reid）表示，過去24小時市場再度瀰漫「避險氛圍」，並直言「外頭的市況相當瘋狂」。里德指出，「如果你在尋找好消息，那有一項好消息就是市場已重回『類股輪動交易』，而非像上週末那樣出現無差別的全面拋售」。里德認為，醫療保健與必需性消費品等防禦性類股，目前正拉出上漲勢頭。