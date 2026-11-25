我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲在車掃前特別致贈台南孔廟與知名肉乾品牌推出「穩條」給賴瑞隆，祝福他順利當選。兩人在車掃途中即拆封享用，「吃播」大放送。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（25）日晚間在台南市長黃偉哲、立法委員李柏毅、高雄市議員黃文志、李雅慧及市議員候選人尹立、張以理的陪同下，於左營、楠梓進行車隊掃街拜票。黃偉哲特別帶來來自台南的「穩條」肉乾條送給賴瑞隆，取「穩上」的好兆頭，沿途亦有許多鄉親揮手高喊凍蒜，更有市民送上飲料，為賴瑞隆加油打氣。賴瑞隆表示，感謝黃偉哲特地來到高雄陪同進行車隊掃街，他也首度分享一段立法院往事，當年黃偉哲投入台南市長選舉，自己才有機會進入立法院經濟委員會。賴瑞隆指出，高雄和台南不需要萬里長城，而是要推進包含交通、產業、生活等多面向的合作，並攜手屏東，共同創造南高屏的進步發展。黃偉哲在車掃前特別致贈台南孔廟與知名肉乾品牌推出「穩條」給賴瑞隆。黃偉哲透露，先前也曾把同款禮物送給台北市長候選人沈伯洋，今天則帶著這份禮物交到賴瑞隆手上，祝福他順利當選。兩人在車掃途中即拆封享用，「吃播」大放送。黃偉哲也表示，過去台南有賴市長，現在高雄有陳市長，期待未來高雄有賴市長、台南有陳市長，兩座城市繼續攜手向前、「南高合作」。車隊從左營一路開往楠梓，賴瑞隆與黃偉哲站在車上向沿途鄉親揮手致意，街邊民眾也熱情回應，更有原本正在唱卡拉OK的民眾拿著麥克風走到戶外，把歌聲換成加油聲，也有鄉親特地送上飲料，為賴瑞隆打氣。車隊至終點處更有支持者聚集高喊「凍蒜」，互動熱絡。賴瑞隆強調，每個人手中的一票都是打造城市未來、守護台灣自由民主的關鍵力量，懇請所有市民11月28日踴躍出門投票，投給心目中嚮往的生活方式和對未來的期待，也會在最後階段與全體高雄隊夥伴全力衝刺，力拚市長勝選、議會過半，延續高雄光榮。