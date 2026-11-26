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🔥11月26日NBA賽程🔥

開賽時間 客隊 主隊 06：00 邁阿密熱火 費城76人 08：00 芝加哥公牛 夏洛特黃蜂 08：30 明尼蘇達灰狼 奧克拉荷馬雷霆 08：30 克里夫蘭騎士 紐約尼克 09：00 布魯克林籃網 密爾瓦基公鹿 09：00 洛杉磯快艇 曼斐斯灰熊 09：30 鳳凰城太陽 休士頓火箭 11：00 聖安東尼奧馬刺 波特蘭拓荒者 11：00 沙加緬度國王 金州勇士

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NBA盃小組賽進入白熱化階段，至今尚未有任何球隊提前鎖定晉級門票，卻已有8支隊伍宣告出局。今（26）日聯盟將迎來多場攸關晉級命運的關鍵戰役，其中台灣球迷最關注的兩大話題焦點，莫過於陷入「輸球就淘汰」的東區龍頭費城76人，以及在主力傷缺下力拚晉級生機的金州勇士。目前在東區B組中，邁阿密熱火以2勝0敗高居龍頭，克里夫蘭騎士2勝1敗緊追在後，76人則為1勝1敗，印第安納溜馬1勝2敗、衛冕軍紐約尼克0勝2敗。台灣時間上午6點，76人將正面迎戰小組第一的熱火，這場對決對76人而言可說是毫無退路的生死戰。一旦76人不敵熱火，熱火不僅將直接鎖定東區B組第一、成為本屆首支晉級的球隊，76人也將確定遭到淘汰，甚至連帶讓0勝2敗的尼克提前出局。76人上一場剛在主場以111：128不敵波特蘭拓荒者，吞下本季面對西區球隊的首敗，明日面對近況火燙的熱火，76人勢必得全力捍衛主場、拉下分組龍頭，才能把晉級希望延續到小組賽最終戰。而在西區C組方面，聖安東尼奧馬刺以2勝0敗暫居第一，洛杉磯湖人2勝1敗排第2，拓荒者與勇士同為1勝1敗並列第3，沙加緬度國王則以0勝3敗提前出局。雖然明日無論戰果如何，西區C組都不會有球隊提前晉級，但對殘陣勇士而言，上午11點在主場迎戰已無戰績壓力的國王，依然是一場非贏不可的關鍵戰役。勇士自一哥柯瑞（Stephen Curry）因腹部拉傷缺陣後進攻火力大幅下滑，上一場以88：87險勝波士頓塞爾提克才驚險止住5連敗。明日面對開季僅拿2勝、正處重建期的國王，勇士在傷兵滿營的情況下不僅得祈禱手感回溫，更必須把握主場優勢拿下這場勝利，才能在競爭激烈的西區C組保住晉級一線生機；而同組另一場由馬刺對決拓荒者的賽事，若拓荒者吞敗也將提前宣告出局。