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選舉倒數3天，民進黨台北市長沈伯洋原定27日在市府旁的仁愛路上舉辦選前之夜，卻因封路而民怨四起，他今（25）晚間突然宣布取消「市民之夜」。對此，前總統蔡英文也在threads上表示，雖然選前之夜取消，「大家不要難過，我決定明天晚上，會去參加沈伯洋的直播，跟大家見面」。沈伯洋稍早透過社群發布影片表示，選前之夜「凱道」、市府路都被借走，市府廣場台北市政府不給借的，而北平東路也被借走，因此最後就選定仁愛路這個地方，他的前方是市政府這邊，因為市府廣場不能用，就必須往外推，再往這個方向推，整個舞台的設計就必須要封路才有辦法做。沈伯洋提到，團隊跟市府開蠻多次會，去想怎麼做交通配套，經過今晚後，發現交通還是不順暢，「市民朋友的交通其實是最重要的，這也是我在選舉的時候，一直希望交通能順暢」，因此他們剛剛開會決定，「我們今天就要把這個舞台拆掉，我們就不辦選前之夜了、不辦市民之夜」。