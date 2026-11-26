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▲導演鄧民偉公開競選影片未曝光過的鏡頭，錢奕璋的男模臉堪稱零死角。（圖／鄧民偉臉書）

▲錢奕璋以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長。（圖／錢奕璋臉書）

26歲高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋五官立體、氣質儒雅，略有玄彬、李程彬、陳奕等男星的神韻，受封「全台最帥里長候選人」、「真人肯尼」，近日他的競選影片導演釋出拍攝花絮，幾顆鏡頭之下，錢奕璋男模般的俊美容貌無所遁形，宛如時尚大片，讓導演幽默地說：「洋流會變成錢流了！」操刀錢奕璋競選影片的導演鄧民偉，24日在臉書分享拍攝時未曝光過的幾顆鏡頭，只見錢奕璋以後梳油頭、藍色競選POLO衫入鏡，做出沉思和講電話等動作，有稜有角的側臉輪廓、深邃眼眸完全不怕特寫鏡頭放大檢視，堪稱無死角。鄧民偉在配文表示，自己看著螢幕不知不覺過了30分鐘，並開玩笑說以錢奕璋現在的人氣，應該不用再發表新的競選影片，「不然洋流會變成『錢』流了」，網友則說：「政壇明日之星」、「太帥了吧」、「完全可以是錢流了！」對於突然在網路上爆紅的心情，錢奕璋向《NOWNEWS今日新聞》表示：「也許大家一開始是因為外表而認識我，但我更希望能藉著這個機會，讓更多人看見維仁里。選舉只是一時的，但對地方的關心與努力會一直持續。也歡迎大家有空來維仁里走走、吃吃在地美食，期待未來能帶動岡山老街商圈的發展。」據了解，錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。