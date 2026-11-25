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▲遠雄建設首度參加GCSA即榮獲永續報告書獎銅級及最佳案例兩獎，創下永續發展新里程碑。（圖／遠雄建設提供）

遠雄建設永續治理再獲肯定。2026年「TCSA台灣企業永續獎」及「GCSA全球企業永續獎」25日舉行頒獎典禮，遠雄建設繼2023年至2025年連續三年獲TCSA永續報告書金級獎後，今年首度晉升白金級，並同步獲得GCSA永續報告書獎銅級（Bronze Class）及最佳案例獎（Outstanding Class），一舉拿下三項永續獎項。從TCSA銀獎到白金級，五年階梯式躍升接軌國際，回顧遠雄建設的永續揭露與實踐歷程，展現出穩健且具前瞻性的成長曲線：自2022 年首度參與 TCSA 評選獲得「銀獎」起步，2023 年將子公司遠雄營造納入合併揭露範疇後躍升「金獎」並締造三連霸佳績；2026 年進一步憑藉雙重重大性分析與精進範疇三碳盤查數據，一舉摘下國內最高等級「白金級」。同年首度進軍國際GCSA舞台，即在來自11國、102 件競爭作品中脫穎而出，不僅英文版永續報告書獲頒「銅獎」，具體落地的循環建築專案更拿下「最佳案例獎－傑出獎」，成為台灣營建業中少數兼具「國際專案奪冠」與「雙語透明揭露」的雙料領航者。在循環營建方面，遠雄建設以《遠雄青晉》為示範建案，計畫回收約98公噸廢棄磁磚作為再生原料，生產約438萬片循環磚，並應用於《遠雄夏沐》及《遠雄幸福成》等建案，再生料比例最高達41.49%，讓工地廢料重新進入住宅建材循環。2025年完成磁磚回收先導計畫SGS第三方評估，2026年取得績效聲明書，並依ISO 59010:2024循環經濟轉型指引，建立材料來源、流向及循環績效管理基礎，使循環經濟從單一建案嘗試，逐步發展為可量測、可追溯的營建管理模式。此次遠雄建設以《從磁磚再生到循環建築：經SGS評估、可量測且可複製的轉型實踐》獲得GCSA最佳案例獎肯定。循環經濟行動也延伸至可重複使用的鋁模板、與國立成功大學合作的石籠實驗，以及累計再生110.5公噸營建剩料的「工地再生計畫」，串聯產學與供應鏈夥伴，逐步擴大循環營建的跨建案應用。總經理王耀堂表示：「建築不只是造房子，更是與土地共存的行為。如果我們希望下一代仍能在宜居城市生活，今天我們就必須更細膩、更負責任地處理每一份珍貴資源。未來，遠雄建設將持續深化循環建築標準化與跨建案應用，將永續從資訊揭露進一步轉化為營建管理與產品實踐，朝「成為最友善地球的建設事業」願景推進。