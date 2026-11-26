咖啡控等到了！今天11月26日感恩節快樂，統一星巴克推出「買一送一」感恩好友分享日優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這次免星禮程會員身分、也不用刷uniopen聯名信用卡，上午11:00起連續9小時到門市臨櫃點餐直接喝好康！最便宜大杯55元起、星冰樂也有得喝，只可惜不包含太妃核果風味那堤，《NOWNEWS今日新聞》整理菜單價格、優惠時間搶購攻略一次掌握。
星巴克：感恩節買一送一！免會員信用卡直接喝咖啡優惠
大家今天快衝！總算等到最大方的「星巴克買一送一」，根據星巴克官網，全台門市今天感恩節11月26日，開喝「星巴克買一送一」感恩好友分享日優惠。
《NOWNEWS今日新聞》推薦搶購攻略！記者看過相關規則，發現這次咖啡優惠不囉唆，免星禮程會員身分、也不用刷uniopen聯名信用卡，今天11月26日（四）直接到門市，11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️活動時間：2026年11月26日（四）感恩節當天11:00-20:00連續9小時。
◾️優惠內容：星巴克全台門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克免費招待。
◾️活動規則：
不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味那堤 、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、特選西西里風氣泡美式咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、星巴克咖啡三式/抹茶三式、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克咖啡怎麼買最便宜？那堤、星冰樂「買一送一」大杯55元起
快趁感恩節「星巴克買一送一」活動買最便宜咖啡優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
CAMA CAFE：任選2杯88折！汐止富安店重新開幕優惠
CAMA CAFE表示，汐止富安店重新開幕推出暖心優惠！11月24日（二）至11月28日（六），凡點購大杯以上飲品，同品項任選2杯享88折優惠。加入CAMA CAFE會員還可獲得飲品85折優惠券。
CAMA CAFE汐止富安店 資訊
地址：新北市汐止區復興里復興路26號
時間：平日07:30-18:30、例假日08:00-19:00
電話：02-8691-5811
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《NOWNEWS今日新聞》推薦搶購攻略！記者看過相關規則，發現這次咖啡優惠不囉唆，免星禮程會員身分、也不用刷uniopen聯名信用卡，今天11月26日（四）直接到門市，11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️活動時間：2026年11月26日（四）感恩節當天11:00-20:00連續9小時。
◾️優惠內容：星巴克全台門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克免費招待。
◾️活動規則：
不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味那堤 、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、特選西西里風氣泡美式咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、星巴克咖啡三式/抹茶三式、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
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◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
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◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
CAMA CAFE表示，汐止富安店重新開幕推出暖心優惠！11月24日（二）至11月28日（六），凡點購大杯以上飲品，同品項任選2杯享88折優惠。加入CAMA CAFE會員還可獲得飲品85折優惠券。
CAMA CAFE汐止富安店 資訊
地址：新北市汐止區復興里復興路26號
時間：平日07:30-18:30、例假日08:00-19:00
電話：02-8691-5811