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洛杉磯快艇開季受困於薪資規避風波懲處、戰績跌入谷底，球團已準備在交易截止日前當起大賣家，出清陣中到期合約老將換回選秀權與年輕戰力。在這波兜售名單中，最炙手可熱的竟是現年38歲的資深中鋒洛佩茲（Brook Lopez）。這位高齡老將本季在快艇上演「回春」的奇蹟，外線三分命中率飆出生涯新高的43.1%，加上年薪僅910萬美元的超高CP值，瞬間吸引西區3大強權洛杉磯湖人、金州勇士與聖安東尼奧馬刺的高度關注。多數中鋒到了38歲早已退居二線甚至淡出聯盟，但洛佩茲本季在快艇卻打出生涯第二春。本季至今他出賽16場，在場均24.4分鐘內高效貢獻14.9分、5.2籃板與1.8助攻，整體投籃命中率高達54.8%，外線三分命中率更飆出43.1%的生涯新高。更重要的是，洛佩茲本季合約僅910萬美元（約新台幣3億元），對於薪資空間普遍吃緊的爭冠球隊而言很容易就能配平。據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透露，聯盟中有多支球隊對洛佩茲有興趣，其中就包括勇士以及湖人。席格爾進一步表示：「快艇在處理鄧恩（Kris Dunn）與小瓊斯（Derrick Jones Jr.）等球員交易時，將以「最高報價」為唯一優先。但快艇球團仍預計會先與洛佩茲本人溝通，尊重他對下家的意願。」開季打出15勝3敗狂潮的洛杉磯湖人，陣容幾乎無懈可擊，唯獨在先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler）身後缺乏可靠替補，魯尼（Kevon Looney）本季狀態掙扎更放大了禁區深度隱憂。《ESPN》名記麥克馬洪（Tim MacMahon）便在Podcast節目《Hoop Collective》中點名，2017-18賽季曾披過紫金戰袍的大洛佩茲正是湖人夢寐以求的解答：「如果要對付馬刺怪物文班亞馬（Victor Wembanyama），第一你需要高度，第二你需要把他調離禁區，而一位能護框又能拉開空間的延伸五號位正是完美武器。」美媒《Fadeaway World》分析，湖人若想出手，除了可能圍繞范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的交易架構外，也可能包裝哈迪（Jaden Hardy）、蒂耶羅（Adou Thiero）搭配2032年次輪籤報價。一旦洛佩茲重返湖人，他不僅能與唐西奇（Luka Doncic）大打外圍戰術，更能讓紫金軍團在季後賽擁有抗衡馬刺雙塔的底氣。另一方面，向來主打小球體系的金州勇士同樣對洛佩茲虎視眈眈。隨著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷暫別賽場，勇士五號位深度嚴重告急，只能頻頻依賴老將霍福德（Al Horford）與格林（Draymond Green）苦撐。功能與波爾辛吉斯高度相似、同樣具備拉開空間與護框能力的大洛佩茲，自然成為灣區軍團眼中的救火首選。美媒指出，從最想補充選秀權與年輕戰力的快艇角度來看，勇士若願意端出24歲潛力側翼穆迪（Moses Moody）搭配2032年受保護的首輪籤，報價吸引力明顯勝過湖人。不過勇士目前仍不願輕易割捨穆迪，且戰績尚在附加賽邊緣徘徊，洛佩茲是否願意離開洛杉磯轉戰灣區仍是一大變數。