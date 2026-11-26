日本遊戲開發商 Arkham IT Consulting 宣布，旗下親子益智手遊《踏踏動物隊：開路小謎題》正式登上 iOS、Android 平台，玩家只需要輕點螢幕，就能指揮熊貓、兔子、長尾山雀等動物家庭移動，想辦法讓所有動物順利抵達出口。遊戲採用溫馨的水彩繪本風格，不只可以免費體驗17個一般關卡、5道挑戰題，每天還會更新1道免費謎題，讓大人小孩都能一起動動腦。
《踏踏動物隊》免費登手機！動物出發順序成過關關鍵
《踏踏動物隊：開路小謎題》官方網站介紹，遊戲玩法看似簡單，玩家只要點選動物爸爸、媽媽或寶寶，整個動物家庭就會一起移動，但真正的挑戰在於安排出發順序，因為每種動物的體型不同，需要的道路空間也不一樣。
例如小小的長尾山雀可以穿過狹窄通道，體型較大的熊貓、大象卻需要更寬敞的道路。如果讓某個動物家庭太早出發，可能反而擋住其他動物的去路，導致所有動物卡在原地。不過玩家也不用擔心，只要使用「退回上一步」功能，就能重新調整移動順序，再次挑戰。
遊戲還設計各種特殊機關，包括睡著的兔子必須等醒來才能移動、飢餓的狗狗需要先吃骨頭，甚至還有等待鳥蛋孵化的長尾山雀家庭。玩家必須仔細觀察動物狀態，才能找出正確的通關方法。
免費玩17關、每天更新1道謎題！完整版90元解鎖
《踏踏動物隊：開路小謎題》共有9個世界、81個一般關卡，以及1000道挑戰題。免費版本就能體驗17個一般關卡、前5道挑戰題，解鎖每日謎題模式後，每天還能免費挑戰1道新題目，即使沒有購買完整版，也能持續遊玩。
遊戲另一個特色是採用水彩繪本般的美術風格，搭配鋼琴、豎琴及馬林巴琴演奏的輕柔音樂。隨著玩家取得越來越多三星評價，選關畫面也會逐漸聚集更多可愛動物，增加收集樂趣。
遊戲全程沒有廣告，也不採訂閱制，目前完整版一次性解鎖價格為新台幣90元，購買後就能依照遊戲進度，逐步挑戰全部81個一般關卡及1000道挑戰題，目前《踏踏動物隊：開路小謎題》已經開放免費下載，支援繁體中文，iPhone、iPad 需要 iOS／iPadOS 16.0 以上版本，Android 則需要8.0以上版本。
🟡《踏踏動物隊：開路小謎題》下載連結
📌iOS App Store
📌 Android Google Play
📌遊戲官方網站
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《踏踏動物隊：開路小謎題》官方網站介紹，遊戲玩法看似簡單，玩家只要點選動物爸爸、媽媽或寶寶，整個動物家庭就會一起移動，但真正的挑戰在於安排出發順序，因為每種動物的體型不同，需要的道路空間也不一樣。
例如小小的長尾山雀可以穿過狹窄通道，體型較大的熊貓、大象卻需要更寬敞的道路。如果讓某個動物家庭太早出發，可能反而擋住其他動物的去路，導致所有動物卡在原地。不過玩家也不用擔心，只要使用「退回上一步」功能，就能重新調整移動順序，再次挑戰。
遊戲還設計各種特殊機關，包括睡著的兔子必須等醒來才能移動、飢餓的狗狗需要先吃骨頭，甚至還有等待鳥蛋孵化的長尾山雀家庭。玩家必須仔細觀察動物狀態，才能找出正確的通關方法。
《踏踏動物隊：開路小謎題》共有9個世界、81個一般關卡，以及1000道挑戰題。免費版本就能體驗17個一般關卡、前5道挑戰題，解鎖每日謎題模式後，每天還能免費挑戰1道新題目，即使沒有購買完整版，也能持續遊玩。
遊戲另一個特色是採用水彩繪本般的美術風格，搭配鋼琴、豎琴及馬林巴琴演奏的輕柔音樂。隨著玩家取得越來越多三星評價，選關畫面也會逐漸聚集更多可愛動物，增加收集樂趣。
遊戲全程沒有廣告，也不採訂閱制，目前完整版一次性解鎖價格為新台幣90元，購買後就能依照遊戲進度，逐步挑戰全部81個一般關卡及1000道挑戰題，目前《踏踏動物隊：開路小謎題》已經開放免費下載，支援繁體中文，iPhone、iPad 需要 iOS／iPadOS 16.0 以上版本，Android 則需要8.0以上版本。
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