日本 Capcom 人氣狩獵遊戲《魔物獵人 崛起》登上手機平台！Netflix 近日宣布推出《MONSTER HUNTER RISE NETFLIX》，目前已在全球 iOS、Android 平台上架，只要擁有 Netflix 會員資格，就能免額外付費下載遊玩。這次手機版保留了經典狩獵玩法，還支援4人連線合作，新增一鍵回復功能，讓玩家隨時隨地都能拿起手機挑戰大型魔物。《NOWNEWS今日新聞》整理下載連結、會員資格及手機支援規格。
《魔物獵人 崛起》手機版正式上架！Netflix會員免額外付費
《魔物獵人 崛起》手機版已於11月24日起陸續開放全球玩家下載，支援 iPhone、iPad 及 Android 裝置，並提供繁體中文介面。只要是有效的 Netflix 會員，就能直接遊玩，不需要額外購買遊戲，也沒有額外的遊戲內付費。
《魔物獵人 崛起》最早於2021年在 Nintendo Switch 推出，後續陸續登上 PC、PlayStation 及 Xbox 平台。玩家將扮演獵人，以充滿日式風格的「神火村」為據點，接受各種狩獵任務，擊敗大型魔物、收集素材，打造更強大的武器與防具。
遊戲最大特色包括能夠在空中快速移動的「翔蟲」系統，以及陪伴玩家戰鬥的隨從艾路貓、牙獵犬。手機版同樣保留這些玩法，除了單人挑戰，也能與最多3名好友連線，組成4人狩獵隊伍，一起討伐魔物。
手機版新增一鍵回復！觸控操作重新設計
這次 Netflix 手機版並非單純把畫面縮小，而是針對手機、平板操作進行調整。官方特別新增「回復按鍵」（Recovery Button），戰鬥時會根據獵人的血量與異常狀態，自動從背包選擇適合的道具，減少玩家在激烈戰鬥中切換道具的麻煩。
此外，手機版也重新設計各種武器的觸控操作，讓玩家不必依賴實體按鍵，也能使用不同武器戰鬥。原本部分需要付費取得或限時開放的挑戰任務、活動任務，也改為隨著遊戲進度逐步解鎖。
《魔物獵人 崛起》手機版怎麼下載？iPhone、Android連結一次看
想要遊玩的玩家，可以直接前往 App Store 或 Google Play 搜尋「MONSTER HUNTER RISE NETFLIX」，完成下載後使用 Netflix 帳號登入即可。
📌iPhone、iPad下載： Apple App Store
📌Android下載： Google Play
根據官方公布的規格，iPhone、iPad 須使用 iOS 26.2 或 iPadOS 26.2 以上系統，建議搭載 A15 Bionic、M1 或更高階晶片，記憶體至少8GB；Android 則建議使用 Snapdragon 8+ Gen 1 以上處理器，並配備至少8GB記憶體。
官方列出的已確認機種包括 iPhone 13 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 17，以及 Samsung Galaxy S23 Ultra、Sony Xperia 5 V、ASUS Zenfone 10 等。另外，手機版支援 PlayStation、Xbox 及 MFi 相容控制器，習慣使用手把狩獵的玩家，也能透過外接控制器進行操作。
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《魔物獵人 崛起》手機版已於11月24日起陸續開放全球玩家下載，支援 iPhone、iPad 及 Android 裝置，並提供繁體中文介面。只要是有效的 Netflix 會員，就能直接遊玩，不需要額外購買遊戲，也沒有額外的遊戲內付費。
《魔物獵人 崛起》最早於2021年在 Nintendo Switch 推出，後續陸續登上 PC、PlayStation 及 Xbox 平台。玩家將扮演獵人，以充滿日式風格的「神火村」為據點，接受各種狩獵任務，擊敗大型魔物、收集素材，打造更強大的武器與防具。
遊戲最大特色包括能夠在空中快速移動的「翔蟲」系統，以及陪伴玩家戰鬥的隨從艾路貓、牙獵犬。手機版同樣保留這些玩法，除了單人挑戰，也能與最多3名好友連線，組成4人狩獵隊伍，一起討伐魔物。
這次 Netflix 手機版並非單純把畫面縮小，而是針對手機、平板操作進行調整。官方特別新增「回復按鍵」（Recovery Button），戰鬥時會根據獵人的血量與異常狀態，自動從背包選擇適合的道具，減少玩家在激烈戰鬥中切換道具的麻煩。
此外，手機版也重新設計各種武器的觸控操作，讓玩家不必依賴實體按鍵，也能使用不同武器戰鬥。原本部分需要付費取得或限時開放的挑戰任務、活動任務，也改為隨著遊戲進度逐步解鎖。
想要遊玩的玩家，可以直接前往 App Store 或 Google Play 搜尋「MONSTER HUNTER RISE NETFLIX」，完成下載後使用 Netflix 帳號登入即可。
📌iPhone、iPad下載： Apple App Store
📌Android下載： Google Play
根據官方公布的規格，iPhone、iPad 須使用 iOS 26.2 或 iPadOS 26.2 以上系統，建議搭載 A15 Bionic、M1 或更高階晶片，記憶體至少8GB；Android 則建議使用 Snapdragon 8+ Gen 1 以上處理器，並配備至少8GB記憶體。
官方列出的已確認機種包括 iPhone 13 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 17，以及 Samsung Galaxy S23 Ultra、Sony Xperia 5 V、ASUS Zenfone 10 等。另外，手機版支援 PlayStation、Xbox 及 MFi 相容控制器，習慣使用手把狩獵的玩家，也能透過外接控制器進行操作。