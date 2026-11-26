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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否涉及違法，近日引發美國政壇不同說法。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，司法部已調查黃仁勳，認為他已排除嫌疑，未來或許會給予特赦；但副總統范斯（JD Vance）25日卻公開澄清，黃仁勳根本沒有受到司法部調查，因此也不需要特赦。兩人的說法形成鮮明對比，也讓這場涉及 AI 晶片流向中國的風波再度受到關注。范斯當地時間25日在俄亥俄州接受媒體訪問時表示，司法部長布蘭奇（Todd Blanche）以及多名國安官員都向他保證，黃仁勳並未受到任何調查。他強調，不只是沒有面臨起訴，甚至連調查都沒有。不過，川普23日接受外媒訪問時，曾說司法部已進行相當完整的調查，並認為黃仁勳本人已洗清罪嫌。當時川普是在被問到黃仁勳是否涉及刑事責任，以及輝達晶片是否違反美國出口管制流入中國時，做出上述回應。《路透社》25日報導則指出，司法部在川普推動輝達董事會讓黃仁勳復職前，並未正式對黃仁勳本人展開調查。司法部長布蘭奇是根據對輝達客戶美超微（Super Micro Computer）與新加坡企業Megaspeed的調查結果，認為目前沒有證據顯示黃仁勳違法。報導並補充道，布蘭奇24日面對媒體詢問時，也沒有正面證實是否調查過黃仁勳，僅表示川普在鼓勵輝達董事會讓黃仁勳復任前，曾與多方人士交換意見。除了調查爭議，黃仁勳是否需要總統特赦，也成為另一個焦點。川普日前接受《紐約郵報》訪問時，並未排除特赦黃仁勳的可能性。不過，范斯25日則明確表示，黃仁勳根本不需要特赦，因為目前沒有任何證據顯示他涉及犯罪。范斯強調，如果未來真的出現黃仁勳犯罪的證據，應由相關主管機關依法提出起訴，而不是預設他需要總統赦免。他也認為，外界對黃仁勳的指控主要來自匿名報導，而非實際證據。這起風波的背景，與黃仁勳的私人生活、輝達晶片疑似流入中國有關。《紐約時報》先前踢爆，黃仁勳涉及多段婚外情，其中一名中國女性據稱與新加坡雲端服務商Megaspeed有關，並被指控可能是為中國情報單位工作的間諜。相關報導也引發外界質疑，輝達是否知曉旗下AI晶片被轉運至中國、違反美國的出口管制規定。對此，范斯強調，輝達生產的晶片，是美國在與中國競逐「超級智慧」（Super Intelligence）領先地位的重要關鍵，美國政府非常重視，避免先進晶片落入不當對象手中，希望輝達藉此機會，更加嚴格遵守美國出口管制，也相信黃仁勳會認真看待相關要求。黃仁勳已於23日回鍋輝達執行長，後續將赴美國國會出席聽證會，說明與Megaspeed的往來情況。這場風波也凸顯美國政府在國家安全與AI產業競爭力之間的兩難：一方面，必須防止先進晶片流入中國；另一方面也不願因為監管爭議，削弱輝達在全球 AI 競賽中的領先地位。原文連結：