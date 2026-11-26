美國再度收緊中國取得先進AI晶片的管道，引發輝達（NVIDIA）高階晶片轉售潮。美國財經媒體《CNBC》引述知情人士指出，美國政府宣布限制中國企業、透過海外資料中心遠端租用先進AI晶片後，市場上出現大量輝達GPU求售的消息，甚至已有涉及數千顆B300晶片的交易案浮上檯面，顯示原本準備供應給中國企業的晶片，如今正積極尋找新買家。
根據《CNBC》獨家報導，AI基礎設施交易平台「GPU Mart」的總裁杜哈梅爾（Jack Duhamel）以及另外2名知情人士透露，自從美國政府公布新規後，市場上待售的輝達GPU數量明顯增加，認為這波供給大增，與新規有直接關聯。
美國不只管出口！連海外租用晶片也要管
這波轉售潮的關鍵，在於美國進一步堵住中國企業取得先進AI晶片的另一條管道。
過去，美國已限制輝達最先進的 AI 晶片直接銷往中國，但中國企業仍可能透過第三國的資料中心，租用搭載輝達晶片的伺服器，間接取得高階AI運算能力。
簡單來說，即使晶片沒有直接賣到中國，只要透過第三地的資料中心，中國企業仍可能遠端租用算力，達到使用先進晶片的目的。
為了堵住這類管道，美國商務部工業與安全局（BIS）16日公布新的臨時最終規則，並於19日正式生效，進一步限制中國企業，透過海外資料中心遠端取得先進 AI 晶片的運算資源。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer ）也向《CNBC》表示，新規主要是為了堵住過去的管制漏洞，包括透過東南亞等地轉運晶片，以及利用第三國資料中心提供遠端運算服務。
數千顆B300尋找買家！原訂供應中國市場受阻
受到新規影響，部分原本準備供應中國企業使用的海外資料中心業者，可能必須重新調整營運計畫，手上的輝達晶片也因此尋求轉售。
報導指出，目前市場上已出現涉及數千顆B300 GPU的交易洽談。B300是輝達Blackwell系列的高階AI晶片，也是目前市場上備受關注的先進運算產品之一。
不過，這些交易目前仍屬於尋找買家及洽談階段，並非數千顆晶片已經全部完成轉售。
輝達：需求仍遠高於供給
對於這波晶片轉售消息，輝達暫未回應外媒置評的要求，美國商務部工業與安全局也未立即評論。
不過，輝達日前公布第三季財報時，時任代理執行長的克雷斯（Colette Kress）曾表示，公司仍在評估美國最新出口管制措施的影響，但由於市場對AI晶片的需求遠高於供給，預期公司營運表現仍可維持強勁。
這也意味著，市場出現晶片轉售潮，不代表輝達的整體需求就在降溫，而是部分原本規劃供應給中國企業的晶片及資料中心投資，受到美國政策改變影響，必須重新尋找出路。
整體來看，美國對輝達晶片的管制，正在從過去限制「晶片能賣給誰」，進一步延伸到「哪些企業能透過海外資料中心使用晶片」。隨著管制範圍擴大，未來不僅中國企業取得AI算力的難度提高，海外資料中心業者、晶片供應商乃至全球AI基礎設施市場，也將面臨新一波調整。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國不只管出口！連海外租用晶片也要管
這波轉售潮的關鍵，在於美國進一步堵住中國企業取得先進AI晶片的另一條管道。
過去，美國已限制輝達最先進的 AI 晶片直接銷往中國，但中國企業仍可能透過第三國的資料中心，租用搭載輝達晶片的伺服器，間接取得高階AI運算能力。
簡單來說，即使晶片沒有直接賣到中國，只要透過第三地的資料中心，中國企業仍可能遠端租用算力，達到使用先進晶片的目的。
為了堵住這類管道，美國商務部工業與安全局（BIS）16日公布新的臨時最終規則，並於19日正式生效，進一步限制中國企業，透過海外資料中心遠端取得先進 AI 晶片的運算資源。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer ）也向《CNBC》表示，新規主要是為了堵住過去的管制漏洞，包括透過東南亞等地轉運晶片，以及利用第三國資料中心提供遠端運算服務。
數千顆B300尋找買家！原訂供應中國市場受阻
受到新規影響，部分原本準備供應中國企業使用的海外資料中心業者，可能必須重新調整營運計畫，手上的輝達晶片也因此尋求轉售。
報導指出，目前市場上已出現涉及數千顆B300 GPU的交易洽談。B300是輝達Blackwell系列的高階AI晶片，也是目前市場上備受關注的先進運算產品之一。
不過，這些交易目前仍屬於尋找買家及洽談階段，並非數千顆晶片已經全部完成轉售。
輝達：需求仍遠高於供給
對於這波晶片轉售消息，輝達暫未回應外媒置評的要求，美國商務部工業與安全局也未立即評論。
不過，輝達日前公布第三季財報時，時任代理執行長的克雷斯（Colette Kress）曾表示，公司仍在評估美國最新出口管制措施的影響，但由於市場對AI晶片的需求遠高於供給，預期公司營運表現仍可維持強勁。
這也意味著，市場出現晶片轉售潮，不代表輝達的整體需求就在降溫，而是部分原本規劃供應給中國企業的晶片及資料中心投資，受到美國政策改變影響，必須重新尋找出路。
整體來看，美國對輝達晶片的管制，正在從過去限制「晶片能賣給誰」，進一步延伸到「哪些企業能透過海外資料中心使用晶片」。隨著管制範圍擴大，未來不僅中國企業取得AI算力的難度提高，海外資料中心業者、晶片供應商乃至全球AI基礎設施市場，也將面臨新一波調整。
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