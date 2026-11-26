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YTR「反骨男孩」成員陳語謙在9月初證實自己罹患乳癌，並因化療副作用嚴重、頭髮掉不停，讓她決定把頭髮剃光。而昨（25）日是她抗癌的第111天，她突然於社群發長文，先是感謝所有鼓勵她的人後，表示前幾天在Threads看到一個ChatGPT指令，自己也試了一下，希望大家可以更了解她，也希望大家不要只記得抗癌的自己，「請你記得，她曾經那麼用力地笑過、愛過、漂亮過。」語謙在抗癌111天後，於昨日發長文坦承不是很擅長表達內心，並透露在Threads看到一個ChatGPT指令，就抱著好奇的心情跟著玩了一下，想讓大家更了解她一點，AI生成文字開頭為：「如果有一天，真的有一位陌生人來問我：你認識陳語謙嗎？她是個怎麼樣的人？」接著便開始講述語謙是位愛漂亮、會為照片反覆挑選、為小細節琢磨半天、就連回覆一句話，都希望對方感受到溫暖，「你可能會覺得她有點龜毛，但其實，她只是很在乎。」在乎自己呈現的樣子，以及跟她相遇的人的感受。內容也講述語謙性格偏孩子氣、喜歡可愛東西、愛開玩笑、偶爾有天馬行空想法、會為小事很開心、會為別人不經意一句話難過很久、心也很軟，就算受委屈也先想到怎麼表達才不會傷害他人。她也介紹自己是個媽媽、是妻子、是女兒、是妹妹，「努力在每一個身分裡，好好地愛著別人。」但不幸於30歲罹患乳癌，在享受人生的年紀開始面對化療等治療的不舒服，「她曾經擁有一頭漂亮的長髮，後來親手剃掉了。」不過也沒有失去愛漂亮的心，開始研究假髮、嘗試不同造型的打扮自己。語謙坦承害怕治療沒用、擔心復發，但還是帶著害怕繼續過日子，「努力不讓生病成為自己人生的全部。」而她最想讓陌生人知道的是，不是因生病還能微笑才值得被記得，而是本來就很鮮活、想把人生活得精采，「請你不要只記得她曾經多麼辛苦，請你記得，她曾經那麼用力地笑過、愛過、漂亮過，也那麼認真地期待著明天。」並希望留在世界上的不是勇敢對抗癌症的女孩故事，而是叫做陳語謙的女生，「她愛美、愛笑、愛家人，偶爾傻氣，偶爾倔強，心裡裝著好多愛。她不只是努力活下去，她一直都在努力，把日子活成自己喜歡的模樣。」