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今晨宜蘭冬山14.8度！東北季風+水氣有雨

▲中央氣象署公布溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末投票日天氣放晴！下周回暖「高溫將破30度」

▲周四前台灣降雨機率都比較高，周五、周六投票日水氣減少，降雨較零星。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（26）日天氣持續受到東北季風雨水氣影響，根據氣象專家吳德榮表示，今晨低溫落在宜蘭冬山鄉14.8度，全台各地區有局部零星降雨，明（27）日在有另一波東北風影響大台北、東部降雨。至於周六（28日）投票日天氣因乾空氣南下，屆時各地轉晴朗，周末天氣穩定。下周一至周三（29至12月2日）受到移動高壓影響，各地氣溫逐日回升，白天高溫有機會突破30度，但早晚仍涼需注意保暖。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今晨局部地區零星飄雨，山區較明顯。截至4：32各地區平地最低氣溫約在15至17度，北部桃園楊梅區15.5度、中部嘉義東區15.8度、南部台南白河區17.3度、東部宜蘭冬山鄉14.8度。吳德榮指出，今日受到「東北季風」及中層水氣影響，各地區有局部零星降雨的機率、山區較明顯。氣溫漸升，白天北舒適、中南微熱，各地早晚涼。至於各地區氣溫，北部介於16至23度、中部16至27度、南部17至29度、東部15至26度。針對周末天氣與投票日天氣，吳德榮分析，明（27）日另一小股東北風，大台北東側、東半部多雲轉有局部零星降雨的機率，其他地區晴時多雲；白天氣溫略升。投票日（週六28日）乾空氣南下、各地轉晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率。到了周日（29日）各地持續晴朗穩定。週末兩天、白天舒適微熱、早晚微冷；入夜「輻射冷卻」發威，週日晨平地的最低氣溫將降至12度以下。至於下周天氣部份，吳德榮提到，下週一至週三（29至12月2日）受移動高壓影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升、各地白天「暖陽如春」（高溫升至30度以上）早晚涼，日夜溫差大。未來至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還得再等。