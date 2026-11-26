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加拿大企業家、因參演美國創投實境節目《創智贏家》（Shark Tank）而出名的億萬富翁奧利里（Kevin O’Leary），近日上演直播翻車現場，在美媒《國會山報》（The Hill）的一檔節目《Rising》裡，談到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否可能重新掌舵時，信心滿滿的表示，未來2年內回歸的機率是「零」，沒想到話才說完不到5分鐘，主持人就收到突發消息，宣布輝達董事會已決定讓黃仁勳立即復任，讓奧利里當場驚呼「不可思議」。根據《國會山報》23日播出的節目畫面，奧利里當時正在分析，黃仁勳離開執行長職位後，輝達董事會應該如何處理後續問題，認為輝達接下來可能面臨美國證券交易委員會（SEC）以及其他監管機關的調查，董事會應優先考量公司的法律與治理風險，而不是急著讓黃仁勳回鍋。奧利里甚至點名當時的代理執行長、輝達財務長克雷斯（Colette Kress），認為她熟悉公司內部運作，更適合暫時留任，帶領輝達度過這段動盪期。他接著斷言，黃仁勳在未來2年內，重新出任執行長的可能性「就是零」（The chance that Jensen comes back during that period is zero）。沒想到，節目才進行幾分鐘，劇情就出現大逆轉。當奧利里還在分析輝達的未來時，主持人索夫（Robby Soave）突然打斷談話，表示收到一則突發消息，接著宣布：「輝達已經恢復黃仁勳的執行長職位，立即生效！」聽到消息的奧利里則顯得相當意外，脫口而出：「That's incredible.」（這太不可思議了！）接著就試圖繼續鎮定分析。從原本的頭頭是道，到聽見消息後忍不住驚呼，反差十足，也讓這段直播畫面迅速成為外界熱議焦點。