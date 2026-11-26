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▲佳依說「辣妹沒冬天」，大膽秀出自己的好身材。（圖／翻攝自佳依IG@jia_one03.11）

味全龍今年拿下台灣大賽總冠軍， 22日更在台北舉行「封王遊行」，現場除了球員以外，大批啦啦隊員也到場，讓大家見到許多新面孔，其中就包含22歲的「小龍女」（Dragon Beauties）練習生佳依。佳依甜美可愛的外型吸引許多粉絲關注，昨（25）日晚間她更在IG分享自己換上比基尼的影片，大秀好身材，讓粉絲瞬間暴動，留言笑說：「我看了3小時是正常的嗎？」佳依昨日深夜在IG發文，寫道「辣妹沒冬天」，並分享自己在戶外泡湯、換上比基尼的影片。只見佳依先是穿著帽T與牛仔褲入鏡，接著畫面轉場，她換上比基尼後突然出現在鏡頭前，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，影片曝光10小時就火速吸引14萬觀看。網友看了紛紛留言：「嗶嗶嗶糾察隊來了」、「太超過了啦」、「棉襖穿起來！」「妳們是在露營還是辦比基尼大賽！瘋掉了」、「本人宣布與味全龍和解」、「小龍女永遠是對的」、「我看了3小時是正常的嗎？」、「止不住的是我的鼻血」。粉絲狂誇佳依身材火辣，她的IG粉絲數也漲至2.9萬。現年22歲的佳依今年才加入小龍女，成為練習生。她透露自己一開始參加徵選時，雖然晉級到決賽，但沒成功入選，怎料幾天後卻接到球團打來的電話，說對她的微笑印象深刻。佳依坦言自己當下還以為是詐騙，後來確定自己成功入隊後，真的非常開心；而佳依的應援初舞台是在今年4月的天母棒球場，加入首年就遇到味全龍奪冠，讓佳依也感動不已。