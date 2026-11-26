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一氧化碳是什麼？無色、無臭成隱形殺手

一氧化碳中毒症狀有哪些？

▲吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適症狀，最嚴重甚至可能造成死亡。（圖／新竹縣竹東消防分隊臉書）

露營取暖不能做什麼？消防局：帳篷內4類產品禁用

包括帳篷內禁止使用「煤油爐、瓦斯爐、炭火、焚火台」，且別因天冷就關閉通風，睡覺時也不要使用任何燃燒型取暖設備。

▲消防局提醒，很多人怕冷，會把「焚火台」、「炭盆」甚至是「燃氣暖爐」直接搬進帳篷裡取暖，這是絕對、絕對禁止的致命行為。（圖／新竹縣政府消防局第四大隊）

一氧化碳中毒如何預防？露營保持通風、善用偵測器

務必保持空氣流通

亦建議善用一氧化碳偵測器

留意身體異常異狀

桃園市復興區某露營區驚傳死亡意外，一對29歲情侶疑因入夜後山區氣溫驟降，在帳篷內使用瓦斯暖爐取暖，造成一氧化碳中毒，經送醫搶救不治。意外發生。一氧化碳是一種無色、無臭、無刺激性的氣體，吸入後造成血液中的血紅素結合，阻礙氧氣運送，導致組織缺氧，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。根據台北榮總護理部表示，造成一氧化碳中毒症狀依暴露時間長短有所不同，並分為輕微、中度、重度和遲發性神經病變，最嚴重可能造成死亡。根據新竹縣政府消防局第二救災救護大隊竹東分隊表示，帳篷空間小、通風差，只要有燃燒，一氧化碳就可能快速累積，人甚至會在睡夢中昏迷，來不及求救，並建議露營取暖注意以下安全重點，露營區業者「馬莎力里露營區」提醒，露營取暖，使用任何燃燒設備時，切勿在密閉的帳篷內操作，應確保空氣流通，切勿僅依賴帳篷通風口或一氧化碳偵測器來確保安全。此外，，攜帶合格的一氧化碳偵測器，並依照產品說明正確安裝及使用，作為安全輔助設備。最後自身也要，若出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦或意識不清等症狀，請立即離開現場至戶外通風處，並撥打119求助，切勿繼續留在帳篷內。