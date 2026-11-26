美國貿易代表署（USTR）於美東時間25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅，其中對台灣、日本、韓國、歐盟、瑞士等國的建議稅率為「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」，同屬最低稅率級別。《華盛頓郵報》分析，這次採用的《1974年貿易法》第301條，讓相關關稅措施最長可維持4年，並有機會在符合條件的情況下延續，即使未來民主黨重掌國會，也未必有能力全面撤銷這些關稅，川普的關稅貿易政策，不排除成為美國長期經濟布局的一部分。
最高法院擋下一套！川普改用301條款繼續推關稅
川普政府先前曾援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），以國家緊急狀態為由，對全球多個貿易夥伴加徵關稅。不過，美國最高法院今年2月裁定，總統不能依據這項法律自行推動大規模關稅措施，迫使白宮必須另尋法律依據。
隨後，川普政府改用《1974年貿易法》第122條，暫時推動廣泛關稅，但這項措施最多只能維持150天。為了建立更長期的關稅架構，美國貿易代表署（USTR）接著啟動第301條調查，鎖定各國製造業產能過剩及強迫勞動等問題，作為後續採取貿易措施的依據。
最新一波行動則是在25日，美國政府公布針對14個經濟體的製造業產能過剩調查結果，並提出新的關稅措施，涵蓋中國、歐盟、日本、韓國、台灣、印度及越南等貿易夥伴。
新關稅最長可維持4年！可能延續至下一任總統
這次最值得注意的地方，在於第301條與先前採用的緊急權力法源不同，具有更長期的制度安排。
根據《1974年貿易法》第301條，相關關稅措施實施滿4年後，原則上將面臨終止；但如果美國國內產業提出延續要求，並經過相關檢討程序，措施就有機會繼續維持。
也就是說，這些關稅並非只能隨著川普的總統任期結束而終止。若新措施順利實施，未來即使美國換了總統，相關關稅仍可能繼續存在，除非新政府選擇調整、撤銷，或延續程序未能成立。
《華盛頓郵報》引述美國前貿易官員、現任律師馬傑羅斯（Ryan Majerus）分析，這次針對全球製造業產能過剩的關稅措施，是川普整套關稅政策中，非常重要的一環，甚至形容這可能是川普政府希望留下、並在總統任期結束後，繼續發揮影響力的「政策遺產」。
民主黨重掌國會也難撤銷！川普仍握有否決權
即使美國政壇未來出現政黨輪替，也不代表川普的關稅政策就能輕易被推翻。《華盛頓郵報》指出，民主黨雖然在期中選舉取得國會優勢，承諾檢討、撤銷部分川普關稅，但要真正將政策化為法律，仍得面對川普手中的總統否決權。
而要推翻總統否決，必須在眾議院取得290票、參議院取得67票，也就是兩院都要達到2/3的支持門檻，這對民主黨而言並不容易。此外，美國2黨對關稅的立場，也並非完全對立，民主黨雖然批評川普關稅推高物價、增加美國家庭的生活成本，但對於中國產業補貼、不公平貿易及製造業產能過剩等問題，部分民主黨人士亦主張採取強硬立場。
關稅政策不只為了貿易！恐成美國長期經濟戰略
值得注意的是，川普推動關稅政策的目的，除了縮小貿易逆差，也希望藉此吸引製造業回流美國、增加本土投資，並提高美國在全球供應鏈中的影響力。
整體來看，川普政府正試圖把原本仰賴總統緊急權力推動的關稅政策，轉換成更具法律程序基礎的長期貿易工具，這不僅可能改變美國與中國、歐洲及亞洲貿易夥伴的關係，也讓全球企業在規劃投資與供應鏈布局時，必須面對更長期的政策不確定性。即使未來白宮換主，美國是否會回到過去相對開放的貿易政策，恐怕仍要先打上問號。
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普政府先前曾援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），以國家緊急狀態為由，對全球多個貿易夥伴加徵關稅。不過，美國最高法院今年2月裁定，總統不能依據這項法律自行推動大規模關稅措施，迫使白宮必須另尋法律依據。
隨後，川普政府改用《1974年貿易法》第122條，暫時推動廣泛關稅，但這項措施最多只能維持150天。為了建立更長期的關稅架構，美國貿易代表署（USTR）接著啟動第301條調查，鎖定各國製造業產能過剩及強迫勞動等問題，作為後續採取貿易措施的依據。
最新一波行動則是在25日，美國政府公布針對14個經濟體的製造業產能過剩調查結果，並提出新的關稅措施，涵蓋中國、歐盟、日本、韓國、台灣、印度及越南等貿易夥伴。
新關稅最長可維持4年！可能延續至下一任總統
這次最值得注意的地方，在於第301條與先前採用的緊急權力法源不同，具有更長期的制度安排。
根據《1974年貿易法》第301條，相關關稅措施實施滿4年後，原則上將面臨終止；但如果美國國內產業提出延續要求，並經過相關檢討程序，措施就有機會繼續維持。
也就是說，這些關稅並非只能隨著川普的總統任期結束而終止。若新措施順利實施，未來即使美國換了總統，相關關稅仍可能繼續存在，除非新政府選擇調整、撤銷，或延續程序未能成立。
《華盛頓郵報》引述美國前貿易官員、現任律師馬傑羅斯（Ryan Majerus）分析，這次針對全球製造業產能過剩的關稅措施，是川普整套關稅政策中，非常重要的一環，甚至形容這可能是川普政府希望留下、並在總統任期結束後，繼續發揮影響力的「政策遺產」。
民主黨重掌國會也難撤銷！川普仍握有否決權
即使美國政壇未來出現政黨輪替，也不代表川普的關稅政策就能輕易被推翻。《華盛頓郵報》指出，民主黨雖然在期中選舉取得國會優勢，承諾檢討、撤銷部分川普關稅，但要真正將政策化為法律，仍得面對川普手中的總統否決權。
而要推翻總統否決，必須在眾議院取得290票、參議院取得67票，也就是兩院都要達到2/3的支持門檻，這對民主黨而言並不容易。此外，美國2黨對關稅的立場，也並非完全對立，民主黨雖然批評川普關稅推高物價、增加美國家庭的生活成本，但對於中國產業補貼、不公平貿易及製造業產能過剩等問題，部分民主黨人士亦主張採取強硬立場。
關稅政策不只為了貿易！恐成美國長期經濟戰略
值得注意的是，川普推動關稅政策的目的，除了縮小貿易逆差，也希望藉此吸引製造業回流美國、增加本土投資，並提高美國在全球供應鏈中的影響力。
整體來看，川普政府正試圖把原本仰賴總統緊急權力推動的關稅政策，轉換成更具法律程序基礎的長期貿易工具，這不僅可能改變美國與中國、歐洲及亞洲貿易夥伴的關係，也讓全球企業在規劃投資與供應鏈布局時，必須面對更長期的政策不確定性。即使未來白宮換主，美國是否會回到過去相對開放的貿易政策，恐怕仍要先打上問號。