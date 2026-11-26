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36歲日本時尚雜誌《egg》前專屬模特兒川端佳奈子（川端かな子），日前傳出遭42歲同居男友北原誠毆打致死，頭部有大量出血、全身也多處骨折，死狀非常悽慘。而北原誠遭警方逮捕後，他20多歲的前女友A小姐也出面爆料，在交往期間常被打到昏迷，還曾幫對方背黑鍋入獄，雖然坐牢期間收到北原誠的求婚信，但不料出獄後發現對方已跟川端佳奈子交往，讓她氣得決定公開真相，還怒喊：「絕不原諒那畜生。」北原誠前女友A女在近日出面爆料，自己在2022年秋天認識了當時擔任山口組幹部的北原誠，對方展開追求還決定論及婚嫁，但不料北原誠脾氣一來就會對她暴力相向，還曾打到她全身瘀青、甚至昏迷，導致她必須擦大量的遮瑕才能掩蓋出門，不過就算不斷被家暴，她仍非常愛北原誠，認為自己可以改變男友。不料在隔年3月，北原誠因吸毒被捕，A女還聽從他指示，買了日幣20萬元（約台幣4萬元）毒品加到酒裡，謊稱是別人送的酒有問題，但還是被警方識破，A女為愛背黑鍋遭判2年6個月、北原誠則是1年10個月。A女表示自己坐牢期間，男友寄了30多封求婚信，還稱她是老婆、神賜的禮物。甜蜜砲彈讓A女以為出獄後能繼續交往，沒想到卻發現北原誠已移情別戀，她想辦法聯絡上川端佳奈子，卻發現她也被男友家暴，而在得知對方的淒慘死狀後，讓她決定出面揭露北原誠惡行，怒喊：「絕不原諒那畜生。」川端佳奈子在7月12日被日媒爆出死訊，指出她於東京住處遭到多次毆打，當時北原誠曾打電話報案，並稱女方喝酒吃藥後暴走，甚至開始自殘，有意推卸自己施暴的責任。不過警方調查解剖後發現，她頭部有大量出血，全身也有多處瘀傷、肋骨多處骨折，是因出血性休克致死，跟男方說法完全不符，因此經過4個月調查後將北原誠逮捕，不過面對指控，他則稱不記得是否對女方施暴。