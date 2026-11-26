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▲蔡康永連續兩晚發言提到「吃屎」，但昨晚的那篇補充文已經刪除。（圖／翻攝自Threads＠kangyongcai）

▲蔡康永曾藉由回答粉絲的問題，吐露自己的價值觀。（圖／翻攝自Threads＠kangyongcai）

主持人蔡康永昨（25）日在Threads上轉發自己「沒道理特地矇眼去吃屎」的貼文，並補充寫道：「」不過他今日已將該文刪除。另外有粉絲發現，他日前才回答網友提問「善良能帶來什麼好處嗎？」蔡康永說，每個物種都有自己的生存之道，不多去傷害人也可以成長、變得強大，這或許就是他刪文的立場。蔡康永24日先在Threads發文：「」此言被作政治聯想，猜測蔡康永是想呼籲大家，即便不滿意某政黨，也沒必要去投另外一黨來跟自己作對。而昨晚台北市長候選人沈伯洋宣布因場地問題，取消選前之夜活動，在這敏感時機，蔡康永再度發聲，他直白地說：「」這又被粉絲解讀成是在挺沈伯洋，貼文火速吸引萬人按讚，不過蔡康永今日已把這篇文案刪除了。蔡康永刪文的動機外界不得而知，但他日前曾被粉絲問到：「善良能帶來什麼好處嗎？我覺得只有被欺負的份」，蔡康永當時回應：「這番話發人深省，也讓外界更了解蔡康永的價值觀，紛紛留言稱讚他的想法：「生存，不傷害他人，會變強大」、「人生走過一些風雨才懂，善良不是天真，而是看過世界的不完美，依然選擇溫柔。這樣的強大，我喜歡」、「對人要求不要太高，不作惡就不錯了。 不作惡就是一種善良了。」