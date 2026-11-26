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隨著勞資協議（CBA）即將於美東時間12月1日晚間11點59分到期，大聯盟官方與30支球團在今（26）日無預警向紐約曼哈頓聯邦地方法院遞狀，正式對大聯盟球員工會（MLBPA）提起訴訟。除了工會本身之外，包括剛與紐約大都會簽下9年4.5億美元巨約的塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal） 等8名工會執行小組成員也全數被列為被告，勞資攻防戰正式升溫。據《美聯社》與《ESPN》報導，MLB與30支球團所屬法人共同提交了一份多達38頁的訴狀，核心目的在於要求法院裁定「聯盟在下週勞資協議到期後預計實施的封館完全合法」。資方之所以大動作搶先提告，是為了防堵球員工會效法過去其他職業運動工會的策略。一旦工會宣布解散或放棄集體談判代表資格，球員便能以「30支球團聯手限制自由競爭」為由提起訴訟。根據美國法律，反壟斷法的官司一旦敗訴將面臨高達3倍損害賠償的天價風險。為此，MLB不僅請求法院確認封館合法、裁定聯邦法院無權核發禁制令阻止封館，更要求將全體球員認定為單一「法律集體」，藉此徹底封殺球員個別提告的空間。MLB在訴狀中強硬表示：「聯盟提起此訴訟，是為了將下一份勞資協議的爭議留在聯邦法律規定的談判桌上。我們有合理且迫切的擔憂，工會將試圖利用反托拉斯責任的威脅，徹底破壞集體談判進程。」甚至還聘請了前美國聯邦總律師克萊門特（Paul D. Clement）領銜豪華律師團應戰。本次勞資談判陷入僵局的最大引爆點，在於資方睽違1994年以來首度強硬要求引進 「薪資上限」 制度，然而球員工會對此採取零容忍態度、堅決拒絕任何形式的團隊薪資天花板，雙方在正常談判桌上幾乎沒有妥協空間。回顧1994年，球員工會曾為了擋下薪資上限而在季中發動長達7個半月的大罷工，直接導致世界大賽睽違90年首度被迫取消。吸取當年慘痛教訓後，球團老闆們這次選擇在休賽季主動發動隊史自1972年以來的第10次封館，既能避免例行賽轉播與門票收入損失，又能搶佔主導權向球員施加經濟壓力，迫使勞方在春訓前讓步。面對大聯盟突如其來提告，球員工會隨即發布聲明強烈反擊：「MLB 今天提起的訴訟完全毫無根據。我們會做出適當回應，但大聯盟在談判進行到一半時不思誠信協商，反而直接跑去法院提告，這樣的決定令人極度失望。」距離封館大限僅剩最後幾天，這場攸關大聯盟未來版圖的勞資大戰，已提前在法庭內外點燃戰火。