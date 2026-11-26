美國川普政府的關稅戰再度擴大，歐洲也成為鎖定對象，美國以全球製造業產能過剩為由，對包括歐盟在內的14個貿易夥伴，提出新一輪關稅建議，指控部分國家透過政府補貼、優惠融資、產業政策擴大製造產能，損害美國企業競爭力。對此，歐盟表達反彈，直言歐洲並非產能過剩的來源，反而是全球產能過剩問題的受害者，暗指大量來自中國的商品，正在衝擊歐洲市場。
美國指控歐洲扶植製造業！產能過剩成加稅理由
根據《衛報》、《歐洲新聞網》報導，美國貿易代表署（USTR）25日公布的調查結果，美國已完成針對14個貿易夥伴的製造業產能過剩調查，對象包括中國、歐盟、日本、韓國、台灣、印度及越南等經濟體。其中，美國對歐盟提出的指控，包括透過產業計畫擴大製造業規模、鼓勵生產及出口，以及提供特定產業優惠融資等，認為這些政策可能影響美國汽車、化學品及製藥產業的競爭力。
不過，美國這次提出的新關稅建議措施，並非所有對象都採取相同稅率。依照美歐先前達成的貿易安排，歐盟商品仍以15%關稅上限為基礎，美方表示新措施將遵守已達成或仍在談判的貿易協議上限。
歐盟強烈反擊：我們也是受害者！真正問題在中國
面對美國指控，歐盟並未照單全收。歐盟執委會副首席發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟將研究美方調查結果，但強烈反對將歐洲視為結構性產能過剩來源。
他指出，事實恰恰相反，歐洲是全球產能過剩問題中，受衝擊最嚴重的經濟體之一，美國與歐洲其實都面臨全球產能過剩問題，但令人遺憾的是，雙方未能共同採取行動。
這番話也被外界解讀為，歐盟矛頭指向中國。近年中國製造業在政府支持下，持續擴大產能，從電動車、太陽能板到鋼鐵等產業，大量商品進入國際市場，已對歐洲製造商形成競爭壓力。
中國則否認產能過剩的指控，中國外交部發言人郭嘉昆日前表示，所謂產能過剩是個「虛假議題」，反對美國以此為藉口，進行政治操作。
美歐明明有共同敵人，反而陷入關稅角力
值得注意的是，歐盟並非完全否認全球產能過剩問題，而是認為美國「找錯施力對象」，質疑歐洲與美國同樣都面臨中國製造業擴張帶來的競爭壓力，原本應該有機會合作處理，現在卻因為美國將歐盟也列入調查，讓雙方貿易關係再添變數。
歐盟表示，接下來仍會持續與美國政府協商，尋求更多商品關稅豁免或調降的可能性，同時要求美方遵守雙方先前達成的貿易協議。
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根據《衛報》、《歐洲新聞網》報導，美國貿易代表署（USTR）25日公布的調查結果，美國已完成針對14個貿易夥伴的製造業產能過剩調查，對象包括中國、歐盟、日本、韓國、台灣、印度及越南等經濟體。其中，美國對歐盟提出的指控，包括透過產業計畫擴大製造業規模、鼓勵生產及出口，以及提供特定產業優惠融資等，認為這些政策可能影響美國汽車、化學品及製藥產業的競爭力。
不過，美國這次提出的新關稅建議措施，並非所有對象都採取相同稅率。依照美歐先前達成的貿易安排，歐盟商品仍以15%關稅上限為基礎，美方表示新措施將遵守已達成或仍在談判的貿易協議上限。
歐盟強烈反擊：我們也是受害者！真正問題在中國
面對美國指控，歐盟並未照單全收。歐盟執委會副首席發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟將研究美方調查結果，但強烈反對將歐洲視為結構性產能過剩來源。
他指出，事實恰恰相反，歐洲是全球產能過剩問題中，受衝擊最嚴重的經濟體之一，美國與歐洲其實都面臨全球產能過剩問題，但令人遺憾的是，雙方未能共同採取行動。
這番話也被外界解讀為，歐盟矛頭指向中國。近年中國製造業在政府支持下，持續擴大產能，從電動車、太陽能板到鋼鐵等產業，大量商品進入國際市場，已對歐洲製造商形成競爭壓力。
中國則否認產能過剩的指控，中國外交部發言人郭嘉昆日前表示，所謂產能過剩是個「虛假議題」，反對美國以此為藉口，進行政治操作。
美歐明明有共同敵人，反而陷入關稅角力
值得注意的是，歐盟並非完全否認全球產能過剩問題，而是認為美國「找錯施力對象」，質疑歐洲與美國同樣都面臨中國製造業擴張帶來的競爭壓力，原本應該有機會合作處理，現在卻因為美國將歐盟也列入調查，讓雙方貿易關係再添變數。
歐盟表示，接下來仍會持續與美國政府協商，尋求更多商品關稅豁免或調降的可能性，同時要求美方遵守雙方先前達成的貿易協議。