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高鐵自由座新制明11/27上路！管制規定速懂：3站紅燈時「開10分鐘暫停5分鐘」

11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，運作方式比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。

三站實施自由座管制時，為避免旅客短時間大量集中在月台，將以「開放進站10分鐘、暫停進站5分鐘」為原則

▲高鐵表示，11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，運作方式比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。（圖／台灣高鐵﻿臉書）

▲高鐵舊有制度提供「高鐵自由座等候時間燈號」，透過5種不同顏色與人形圖示呈現人潮擁擠程度。（圖／台灣高鐵官網）

1個綠燈「預估等候20分內」、2個橘燈「預估等候20至40分」、3個橘燈「預估等候時間40至60分」、4個紅燈「預估等候時間60至80分」、5個紅燈「預估等候時間80分鐘以上」。

▲高鐵官網可查詢當日自由座等候時間燈號，以11月26日8時9分為例，燈號顯示南港站8時至16時皆是1個綠燈，不過17時至18時正逢下班時段，擁擠程度提升至2個橘燈。（圖／台灣高鐵官網）

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高鐵自由座新制明天上路！2026年九合一選舉將於11月28日到來，預計周五晚間將有大量返鄉投票乘客湧入高鐵北部車站，為了避免月台塞爆情況再發生，高鐵將於11月27日下午17時祭出「自由座閘門管制」規定，沿用舊有人潮燈號制度，當南港、台北、板橋三站自由座等待燈號亮紅燈時，將管制旅客進出站。《NOWNEWS今日新聞》整理11月27日高鐵自由座管制規定、自由座燈號怎麼查詢等資訊，讓讀者快速了解高鐵自由座新制是什麼。高鐵配合11月28日九合一選舉推出一系列疏運措施，預估投票日前一日11月27日傍晚17時至20時是南下超尖峰時段，自由座旅客平均等待時間至少超過45至60分鐘，因此祭出自由座管制維持秩序。根據台灣高鐵公告，高鐵於，並將依照實際情況進行管制時間調整，20時以後視自由座人潮排隊狀況，必要時不排除延長管制時間。為了方便遊客即時查詢自由座人潮與排隊等候時間，高鐵舊有制度提供「高鐵自由座等候時間燈號」，透過5種不同顏色與人形圖示呈現人潮擁擠程度，旅客可至，查詢各站點、各時段自由座等候時間預估燈號，讓旅客提前評估是否需調整行程。目前高鐵「自由座人潮燈號」分為以下5種指標：《NOWNEWS今日新聞》實際查詢高鐵官網，以11月26日上午8時9分燈號情況為例，燈號顯示南港站8時至16時皆是1個綠燈，代表旅客進站只要等20分鐘內即可乘車，不過17時至18時正逢下班時段，擁擠程度提升至2個橘燈，旅客須等待20至40分鐘才能搭乘。但實際情況可能因訂位或其他因素隨時變動，建議仍以現場為準。根據高鐵官方建議，建議大台北地區旅客改從南港站搭車，分散台北站搭乘人潮。如仍須從台北車站搭乘高鐵，