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桃園市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」因16字的超長名字與幽默犀利言詞，而在近日引爆話題。但其實改名參選的不只她，新北市第12選區平地原住民的親民黨候選人「吳建智咖啡哥」，也是直接將「咖啡哥」的外號放入本名，引發外界熱議。吳建智出身閩南與阿美族家庭，早在2024年就改名為「吳建智咖啡哥」，並以無黨籍身分，角逐平地原住民立法委員。而在今年，他獲親民黨徵召投入新北市第12選區平地原住民市議員選舉，主打將企業管理經驗帶入公共服務，也希望可以幫助更多原住民。至於為什麼改名，原名為吳建智的他，以白手起家從事咖啡機租賃與銷售業近20年，現為米啡思咖啡有限公司負責人，在地方與業界都以外號「咖啡哥」聞名，因此為了讓大家更知道他是誰，便將外號加入本名參選。而近期引發話題的桃園市第一選舉區市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，則曾透露自己改名原因，除了為針對同選區捲入校園霸凌爭議的候選人佀廣洋外，也因悲慘身世而將「天崩開局」加入名字中，坦承曾被媽媽一度想拿枕頭悶死，再喝清潔劑輕生等，人生經歷備受熱議。