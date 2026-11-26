輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與中國商界女性黃樂（Alice Huang）的外遇風波，再出現新進展，《華爾街日報》（WSJ）報導，美國情報官員近日向國會幕僚簡報指出，目前沒有證據顯示，中國政府指使黃樂接近黃仁勳、藉此執行間諜任務，雖然黃樂確實曾與中國情報機構保持聯繫，但美方目前也沒有發現她曾向中國提供重大情報。
美情報官員向國會簡報：無證據中國策動外遇
根據《華爾街日報》報導，美國情報官員近日向國會幕僚說明相關情報評估，聲稱目前沒有證據顯示，中國國家安全部（MSS）指使黃樂與黃仁勳發展戀情，藉此蒐集輝達執行長的情報。
官員指出，目前掌握的資訊，比較傾向2人是私人感情關係，而非中國政府策劃的情報行動。不過，這並不代表美方已完全排除黃樂的情報風險，未來若出現新資訊，相關評估仍可能改變。
黃樂曾與中國國安部聯繫！美方未發現重大情報外流
值得注意的是，美國官員也透露，中國國家安全部曾接觸黃樂，要求她提供資訊，而黃樂在與黃仁勳交往期間，仍持續與該機構保持聯繫。
然而，情報人員目前沒有發現黃樂曾向中國提供重大情報的跡象。官員也提到，黃樂的丈夫康偉（Kang Wei）被認為是中國國安部的情報資產。
換句話說，美方目前掌握的資訊，尚不足以證明黃樂是受中國指使接近黃仁勳，也沒有證據顯示這段關係涉及重大情報外洩。
黃仁勳已復任！間諜疑雲仍待釐清
這份情報簡報曝光之際，黃仁勳才剛在川普政府支持下，恢復輝達執行長職務。
至於黃仁勳與黃樂的關係，黃樂任職的新加坡雲端服務商Megaspeed、是否涉及輝達晶片違規轉運中國，這些都仍是美國政府持續關注的議題，有待後續進一步釐清。
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根據《華爾街日報》報導，美國情報官員近日向國會幕僚說明相關情報評估，聲稱目前沒有證據顯示，中國國家安全部（MSS）指使黃樂與黃仁勳發展戀情，藉此蒐集輝達執行長的情報。
官員指出，目前掌握的資訊，比較傾向2人是私人感情關係，而非中國政府策劃的情報行動。不過，這並不代表美方已完全排除黃樂的情報風險，未來若出現新資訊，相關評估仍可能改變。
黃樂曾與中國國安部聯繫！美方未發現重大情報外流
值得注意的是，美國官員也透露，中國國家安全部曾接觸黃樂，要求她提供資訊，而黃樂在與黃仁勳交往期間，仍持續與該機構保持聯繫。
然而，情報人員目前沒有發現黃樂曾向中國提供重大情報的跡象。官員也提到，黃樂的丈夫康偉（Kang Wei）被認為是中國國安部的情報資產。
換句話說，美方目前掌握的資訊，尚不足以證明黃樂是受中國指使接近黃仁勳，也沒有證據顯示這段關係涉及重大情報外洩。
黃仁勳已復任！間諜疑雲仍待釐清
這份情報簡報曝光之際，黃仁勳才剛在川普政府支持下，恢復輝達執行長職務。
至於黃仁勳與黃樂的關係，黃樂任職的新加坡雲端服務商Megaspeed、是否涉及輝達晶片違規轉運中國，這些都仍是美國政府持續關注的議題，有待後續進一步釐清。
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