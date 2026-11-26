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▲沈伯洋上午赴中山大同車掃，民眾前來聲援。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.26）

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日在市府旁的仁愛路上舉辦選前之夜，卻因提前封路四天，引發民怨，昨晚突然宣布取消，蔣萬安競選總幹事羅智強凌晨說明，接到市長蔣萬安指示，原團隊為舉辦1128開票活動而申請1127市府路的路權，「若沈願意，我們可以讓給沈陣營」，而蔣的開票之夜實體活動則取消，改在線上舉辦。對此，沈伯洋今（26）日受訪時回應，選前之夜舞台搭建需要3、4天搭建，不管是哪一種配套措施，看起來都是不可行；他強調，一路以來，交通、安全都是他們認為最重要的事，不能搭簡易舞台，卻放棄彩排、醫療通道、安全演練，這是不可能的事，「市民的安全一定是第一」。對於選前之夜取消一事，沈伯洋上午赴中山大同車掃，並於會前受訪時表示，因為覺得交通影響太大，因此昨天決定取消，北平東路的現況是，昨天、今天都沒借到，不可能在27日搭舞台，畢竟過去不管是車掃、關渡人潮，對他們來說，事前彩排、醫療通道都很重要，無論如何都需要2、3天，選前之夜舞台也需要3、4天，因此北平東路只要今天無法用，就不可能在北平東路搭建舞台。至於市府路，沈伯洋說，最大問題是市府廣場「連借都不能借」，因此無論如何還是一定會往仁愛路推，按照昨天經驗，他們實在無法找到適合的交通配套措施，他們跟市政府討論滿久的，但不管是哪一種配套措施，看起來應該都是不可行；他預告，大家能期待，「今天之內一定會告訴大家我們要怎麼做，請大家不用擔心，靜候我們的討論」。媒體追問，在申請路權時，沒有評估交通問題嗎？另外，民進黨申請到27日、28日路權，27號再來搭來不及嗎？畢竟像是過去韓國瑜的選前之夜、柯文哲的選前之夜，都是在當天就直接搭起來，真的沒有辦法？是否有備案場地？沈伯洋回應，他們跟台北市政府開過蠻多次會的，也協調出各式各樣交通疏解或者改道方案，他在公布取消一小時前，也與當地分局討論，還有沒有別的沒有使用過的方案，但感覺壓箱寶都拿出來了，但看起來交通還是堵塞，「我們事前已經評估過了，也跟市政府開了那麼多次會，結果不盡人意，我覺得最好的方式就是先取消」。沈伯洋提到，現在的人數不會太少，現在能夠有的場地就是凱道、北平東路、市府路，市府就是平常跨年的地方，現在這三個都不可行，只能來想別的方案。沈伯洋強調，無法知道25、26日誰借走北平東路場地，現在是26日看起來也沒有活動，他們當然想知道，但這已是過去的事；他說，他們競總成立是10月4號，總共借了3天，因為要架設更多的螢幕，再來，就算搭建簡易舞台，還是要測試、彩排，以及考量安全疑慮、醫療通道，人多的時候，若有人昏倒，要如何處理？必須測試，以現在速度，不管如何就是來不及。