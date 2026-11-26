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輸球就淘汰的費城76人，今（26）日在NBA盃小組賽主場迎戰氣勢正旺的邁阿密熱火。儘管76人主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）持續高掛免戰牌、前鋒布朗（Jaylen Brown）更在第二節末段因腿筋傷勢提前退場，但現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場高效率攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新NBA最老的大三元紀錄，終場以111：104力退熱火，不僅終結對手7連勝、收下本季第15勝，更把NBA盃戰績追平為2勝1敗，成功保住晉級淘汰賽的生機。本場比賽開局熱火反客為主取得領先，首節打完以32：29暫時領先76人。進入第二節後，詹姆斯徹底接管戰局，他先是外線連飆3記三分球一人連拿12分，帶領76人反超比數，單節獨攬14分。即便布朗上半場手感欠佳且在次節末段傷退，76人仍在詹姆斯與小將艾吉康布（VJ Edgecombe）尾聲的三分冷箭帶領下，帶著62：53的9分領先進入下半場。易籃再戰後，熱火在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場狂轟32分、14籃板與4助攻，以及米契爾（Davion Mitchell）繳出20分、10助攻雙十數據帶動下數度追近比分。不過76人總有人能跳出來回應，第四節開局西蒙斯（Ben Simmons）連中兩記三分球助隊拉出一波8：2攻勢穩住陣腳，決勝期韋德（Dean Wade）抄截字母哥後由詹姆斯妙傳巴洛（Dominick Barlow）完成空中接力灌籃，馬克西隨後再補上致命三分彈將分差拉開至16分鎖定勝局。詹姆斯此役出賽35分01秒，全場15投9中、三分球6投4中，高效率攻下25分、10籃板與12助攻，近3戰投籃命中率高達61.9%、場均貢獻23分、7.3籃板與7助攻，完全擺脫季初的慢熱狀態。靠著這場76人代表作，詹姆斯一口氣締造多項NBA與隊史紀錄。他以41歲331天的年齡再次刷新自己保持的「NBA史上最年長大三元」紀錄，歷史前四老大三元全由他包辦。同時他也在騎士、熱火、湖人與76人等4支不同球隊都完成過大三元，成為NBA史上第11位達成此成就的球員。此外，詹姆斯更成為76人隊史第一位單場至少砍下「25分、10籃板、12助攻並命中4記以上三分球」的球員，用無可挑剔的全能表現率隊度過淘汰危機。