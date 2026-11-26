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高斯曼1年約加盟老虎 生涯效力第7隊

生涯早期與陳偉殷當隊友 如今又跟李灝宇並肩作戰

底特律老虎今（26）日正式補強先發輪值，根據《ESPN》帕桑（Jeff Passan）報導，老虎以1年2500萬美元合約（約合新台幣8.3億），簽下曾兩度入選明星賽的資深強投高斯曼（Kevin Gausman），新球季將與「台灣怪力男」李灝宇並肩作戰。現年35歲的高斯曼本季效力藍鳥，交易截止日前被送往小熊，單季先發32場，戰績9勝12敗、防禦率4.51，177.2局被打出179支安打，狂飆184次三振，與藍鳥5年1.1億美元合約結束後，前進自由市場，在勞資協議談判前確定新東家，是生涯待的第7支球隊。高斯曼大聯盟生涯14年、累積393場登板其中354場為先發，戰績121勝125敗，投球局數高達2088.2局，曾於2021、2023年兩度入選明星賽，並於該年入選年度第2隊，3度在賽揚獎獲得選票。值得注意的是，高斯曼生涯相當耐戰，近6年都能單季先發出賽超過30場，此外，他的生涯在2013年於金鶯展開，跟旅外強投陳偉殷當過3年隊友，一起扛下先發輪值，如今生涯末期，又將與另一名台灣好手李灝宇並肩作戰。