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▲蔡瑞雪面對網友影射老公私密尺寸，親自留言回應：「他不是喲！不用擔心。」（圖／翻攝自Threads）

「北一女神」蔡瑞雪近日傳出與醫美醫師蔡沁晁結婚，喜訊曝光後，男方過往爭議與網路爆料也陸續被翻出。還有網友爆料說他的私處是「奈米尺寸」，沒想到蔡瑞雪親自留言護夫，直球回應：「他不是喲！不用擔心。」意外再掀熱議。近日有網友在Threads發文影射蔡沁晁的醫美技術、醫療材料來源及私生活，相關內容尚未獲得證實，留言區卻越歪越遠，有人聲稱聽聞男方私密尺寸「奈米」，也有人轉貼文章時寫下：「那篇文章留言最大的重點是奈米屌。」蔡瑞雪看到後並未迴避，反而親自現身留言區回應：「他不是喲！不用擔心🫶🏻謝謝妳。」直接替新婚丈夫澄清，讓網友驚呼：「澄清奈米屌跟交代情史，選擇澄清奈米屌……」相關對話也迅速被轉傳。蔡沁晁先前曾被翻出2017年參加YouTuber黑男的《街頭邱比特》影片，當時自稱單身許久，還與配對成功的女來賓貼臉合照，影片公開後卻有一名女子留言質問：「你女朋友不是我嗎？」引發外界議論。此外，網路近期也流傳蔡沁晁過去私接醫美、醫療材料及技術等相關指控。對此蔡瑞雪出面表示：「他已經澄清囉！請不要造謠，謝謝你的關心。」蔡沁晁過去談及技術爭議時，則曾坦言每位醫師都當過新手，自己的技術並非完美，願意虛心接受外界指教。面對網路傳言持續延燒，蔡沁晁已公開報案證明，表示近日收到威脅及不實訊息，相關證據均已保留，將交由律師循法律程序處理，不再逐一回應；蔡瑞雪也稱相關法律程序已在進行。夫妻倆才剛迎來新婚生活便遭遇輿論風暴，如今選擇一邊公開澄清、一邊訴諸法律，共同面對外界質疑。