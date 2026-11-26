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美股前一交易日漲跌互見，台股今（26）日開盤走勢強勁，加權指數以38,435.99點開出，較前一交易日收盤38,195.43點上漲240.56點，漲幅約0.63%；隨後買盤推升，上午9時10分指數來到38,922.82點，較前一交易日收盤大漲727.39點，漲幅1.90%，盤中最高衝上38,991.65點，距離3萬9000點關卡僅一步之遙。台積電（2330）開盤維持平盤2150元。美股11月25日收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲164.25點，收在50,182.95點，漲幅0.33%；標普500指數下跌18.31點，收在7,182.78點，跌幅0.25%；那斯達克綜合指數下跌147.74點，收23,585.80點，跌幅0.62%。台積電ADR也下跌1.96%，收在342.34美元。美股前一交易日呈現類股分歧，小型股指標羅素2000指數上漲0.71%，道瓊也收紅，但科技股相對疲弱，那斯達克下跌0.62%。個股方面，輝達下跌3.91%，亞馬遜下跌3.12%。市場持續關注AI相關企業的基礎建設成本、投資回收及融資風險，科技股賣壓也成為當日盤勢焦點。台積電ADR 11月25日收在342.34美元，下跌6.86美元，跌幅1.96%，顯示台積電美國掛牌股票當日走勢偏弱。不過，台股開盤表現與美股科技股並不完全同步，後續仍須觀察台積電台股現貨、電子權值股及成交值變化，才能進一步判斷大盤上漲的廣度與力道。另外，美國11月26日適逢感恩節，美股休市，11月27日則將提前收盤，投資人也須留意接下來美股交易時間安排。