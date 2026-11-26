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▲《周遊記4》的站點預告圖上，台灣台北被貼上「中國台北」的標籤。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫與好友共同主持的戶外實境旅遊節目《周遊記》第4季即將在浙江衛視上線，節目官方日前在微博釋出「站點預告」，把101的地理位置標註為「中國台北」，大吃台灣豆腐。沒想到周杰倫還把這張圖轉發到IG的限時動態上，瞬間引起台派網友炸鍋，認為周杰倫是在表態認同這個矮化名稱。《周遊記4》由浙江廣電集團製播，11月28日將在浙江衛視與旗下網路平台Z視介播出，周杰倫為了宣傳節目，轉發了官方製作的「站點預告」圖片，上面統整了他們本季造訪的城市，包含澳洲墨爾本、紐西蘭皇后鎮、義大利米蘭與科莫湖，至於台北則被標註成「中國台北」。這張圖本來只有在《周遊記4》的官方微博上公告，沒什麼台灣人注意。但後來有粉絲把它轉貼到IG上，還標記周杰倫的帳號，想幫忙宣傳，周杰倫這才親自去按讚並且轉發到自己的限時動態，引起台灣網友討論。大家看了不禁吐槽浙江衛視這吃豆腐的行為，刻意在矮化台灣國格，紛紛留言痛批：「好瞎」、「無聊」。不過也有粉絲認為，這本來就是中國出資拍的節目，會有這種行為也正常，周杰倫只是在做宣傳而已，沒這麼嚴重：「浙江衛視的圖，周董只是轉發而已」、「沒有po什麼偉大的祖國或武統之類，我都可以接受」。