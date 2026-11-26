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九合一選舉進入最後倒數2天，民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明（27）日晚間在台北市仁愛路四段舉辦選前「市民之夜」，由於無法妥善解決交通問題，忍痛取消實體造勢晚會，而他近期屢遭攻擊「人設改變」，過去的發文及言行也接連被翻出。對此前總統陳水扁今（26）日發文力挺，直言「人設不是固定的一張臉」，認為政治人物面對不同情境，本來就會展現不同態度，更強調真正能夠當選的人，不需要靠一場造勢晚會證明。沈伯洋過去在立法院的強硬形象，與投入台北市長選戰後展現的溫和一面形成反差，頻遭對手質疑刻意改變人設。陳水扁發文指出，政治人物不論遇到任何事情，都被要求只能有相同的表情與態度，但「人設不是固定的一張臉」，該嚴肅時嚴肅，面對市民也應有溫度，還隔空向趙少康喊話：「政治人物沒辦法永遠當暖男，對吧？老趙！」趙少康先前訪問沈伯洋時，便曾直球追問「哪個才是真正的你」。陳水扁也以自己過去的從政經歷為例，提到當年選舉提出「快樂希望」，笑容一度被質疑是刻意營造，但這是他想帶給市民的願景，不代表面對不公不義時只能笑笑帶過。他回憶擔任立委期間，曾因不滿郝柏村答詢避重就輕，氣得推倒發言台，反問：「難道那時候就不是阿扁？」近日沈伯洋2014年的社群發文再度被翻出，內容包括批評台北市「沒救」、「水準太低」以及多次使用髒話，引發藍營攻擊。沈伯洋則回應，當年的自己確實不成熟，直言「沒救的是我年輕的嘴」，並為相關言論致歉。陳水扁則替沈伯洋緩頰，指出當時正值警棍、水車及強勢驅離的社會氛圍，人民表達憤怒並非不能理解。他認為沈伯洋在立法院面對應捍衛的事情就應堅持，走進市民之間則要展現關懷與溫度，兩者並不衝突。沈伯洋原訂27日在仁愛路四段舉辦「市民之夜」，但因封路及交通管制引發居民反彈，他25日晚間宣布拆除舞台、取消實體晚會，強調市民交通才是最重要的事。陳水扁坦言，選前之夜未能舉行確實可惜，但強調：「真正會當選，不需要靠一場造勢晚會證明。」他回顧2004年總統大選前夕，自己因槍擊事件取消所有造勢活動，最終仍由人民透過選票做出決定。當年陳水扁競選總部確實宣布停辦當晚所有晚會及造勢活動。陳水扁為沈伯洋加油，表示相信他能成為台北未來的新市長，還配合沈伯洋支持者「小水滴」稱號，幽默宣布：「今天陳水扁化身陳水滴！」親自加入催票行列，也讓選戰最後關頭再添話題。