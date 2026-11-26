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▲41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場高效率攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新NBA最老的大三元紀錄，終場以111：104力退熱火。（圖／美聯社／達志影像）

當費城76人在休賽季湊齊恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）與41歲的詹姆斯（LeBron James）時，外界最大的疑問只有一個：「球權怎麼分？」開季至今高居東區龍頭的戰績給出了最直接的答案。在今（26）日NBA盃力退邁阿密熱火的關鍵戰役中，41歲又331天的詹姆斯轟下25分、10籃板與12助攻，再次打破自己保持的NBA史上最年長大三元紀錄。正如熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽前所精準點破、名宿巴克利（Charles Barkley）賽後所盛讚的，詹姆斯在生涯第24季展現了「10助攻」的頂級球商，這才是費城真正讓全聯盟畏懼的奪冠本錢。開季前14場先發，詹姆斯場均僅繳出16.6分、6.7籃板與6.5助攻，刻意在生涯第24季退居二線，不再把球全攬在自己身上。外界或許看著76人不算突出的淨效率值，懷疑他們東區龍頭的含金量。曾執教詹姆斯4年、攜手拿下兩座總冠軍的熱火主帥史波斯特拉，卻一語道破費城關鍵時刻總是贏球的秘密：「他為這支球隊做的最聰明的一件事，就是讓其他隊友感到自在，能繼續做他們原本擅長的事。關鍵時刻的勝負往往取決於球員是否打得舒服、是否信任自己熟悉的節奏，這正是他刻意營造出來的效果。」促使詹姆斯「讓位」的並不是退化，而是將比賽主導權收放自如的最高境界。他總是很清楚這時候該把球交給誰，自己又該在什麼時候跳出來，今天第二節詹姆斯就獨拿了14分，是自2025年1月28日後，連續得分最高的一波。史波斯特拉在賽前便警告子弟兵，過去在2020年泡泡園區總決賽連自己「故意放出的假戰術調整」都能全部看穿的籃球天才，隨時都能在比賽任何時間點按下開關、變回那個無所不能的統治者。正如熱火教頭所言：「他現在依然在讓時間老人吃盡苦頭。」果不其然，面對恩比德缺陣、布朗傷退的逆境，詹姆斯立刻開啟接管模式，親手斬斷熱火的7連勝。擔任轉播球評的NBA傳奇名宿巴克利，點出了詹姆斯與其他巨星最本質的差異：「詹姆斯的表現實在太令人印象深刻了。讓他與眾不同的地方在於他極度擅長傳球，他之所以能和任何隊友產生化學效應，正是因為這場比賽送出的12次助攻，畢竟聯盟裡大多數人滿腦子只想著自己得分。」巴克利的一席話，恰恰點出了41歲詹姆斯最恐怖的價值。在當今NBA數據膨脹、年輕球星紛紛追求個人高分的時代，詹姆斯早已不需要用場均30分來證明自己歷史地位，正是如此他才願意在前三節把球交給馬克西與年輕隊友磨練。自己就用12次助攻串聯起整支球隊的進攻體系，等到團隊陷入危機時再挺身而出接管戰局。擁有這樣一位能隨時切換「組織大腦」與「終結王牌」模式的41歲老將，才是費城76人真正令東區諸強感到絕望的奪冠王牌。