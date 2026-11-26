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即可獨攬台北101跨年煙火與城市天際線美景， 跨年夜連住兩晚每房3萬4500元+15.5%。 想感受都市魅力，可選擇「經典客房」，跨年夜連住兩晚每房2萬3999元+15.5%。經典客房每房含兩名高空跨年入場禮遇， 體驗 270 度絕佳視野的 36 樓寰宇廳，飽覽大台北天際線與台北 101 跨年煙火，享精選紅白酒、氣泡酒與軟性飲料無限暢飲。



台北萬豪酒店強調，上述兩項跨年專案皆為雙人入住， 連續入住兩晚額外加贈萬豪旅享家5000點， 連住三晚加贈萬豪旅享家1萬點。 入住期間可免費使用24小時健身房、戶外高空泳池等設施。 翌日於Garden Kitchen享用豐盛自助早餐，迎接2027年的第一天。



▲台北萬豪酒店的天際景觀客房日景（圖／台北萬豪提供） 📍國聯大飯店：



鄰近台北大巨蛋的國聯大飯店推出跨年煙火住房專案，雙人入住兩晚2萬9999元起，於12月30日入住至2027年1月2日，專案包含雙人早餐，等於單人單晚約7500元。飯店規劃煙火景觀客房，有不少房型可直接在房間內就看得到台北101煙火。另外還有跨年夜單晚1萬9999元起的住宿選擇。



📍台北寒舍艾美酒店：



台北寒舍艾美酒店推出跨年連住住房方案，指定101面景豪華客房一大床兩晚5萬2000元起，另加15.5%稅金及服務費，包含每日雙人早餐。也有其他房型可選擇，適合想在信義區入住、近距離欣賞煙火的旅客。





📍台北遠東香格里拉大飯店：



台北遠東香格里拉瞄準「台北101煙火」熱潮，開賣年度「璀璨101煙火房」住房專案。飯店釋出限量台北101景觀客房與套房，住宿享每日雙人早餐，專屬跨年派對禮遇備妥特選紅酒、歡慶派對小物與私房精緻點心，須連住兩晚，專案價5萬2437+15.5%元起。同步推出年度亮點「香格里拉號跨年倒數派對」，結合奢華郵輪主題，打造串連宴會廳與43樓頂樓池畔雙場域體驗，成人每位4680+10%元、6至11歲(含)兒童每位2400+10%元。



坐擁台北101視野的台北遠東香格里拉飯店表示，每年跨年煙火房向來一房難求。台北遠東香格里拉飯店提到，年度精選「璀璨101跨年住房專案」，只要倚窗舉杯，便能將高空煙火與信義區璀璨夜景盡收眼底。專案祭出限定禮遇，包含翌日雙人自助早餐，以及專屬跨年派對禮遇，含特選紅酒、私房精緻點心與歡慶派對小物，輕鬆舉杯歡度跨年夜。台北101景觀尊榮客房須連續入住兩晚，專案價5萬2437+15.5%元起，訂房專線：(02) 2376-3266。



▲選擇台北遠東香格里拉飯店的跨年住房還可參加跨年派對，派對地點就在遠東宴會廳，將化身奢華郵輪「香格里拉號星光甲板」，結合熱力DJ音樂與情境拍照裝置。（圖/台北遠東香格里拉提供） 📍台北君悅酒店：



台北君悅酒店開賣「跨年煙火住房」專案與跨年餐飲及派對體驗，從101景觀客房、凱寓戶外露臺跨年派對到義式跨年主題饗宴，一站式滿足跨年住宿、派對與餐飲需求。



台北君悅表示，跨年住房專案預訂101景觀房須連住兩晚，每晚1萬8000元起，客房近距離欣賞跨年煙火並享翌日凱菲屋自助早餐。另有結合跨年派對與住房專屬方案，入住君悅客房含雙人跨年派對門票，每晚3萬888元起，打造一站式跨年假期。



▲台北101跨年煙火超夯，台北君悅酒店也開賣「跨年煙火住房」。（圖／台北君悅酒店） 📍台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店：



享「台北101第一排」絕佳位置的台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，也已宣布2027跨年派對住房方案，12月31日派對主題「DANCING QUEEN」，囊括海陸自助晚餐、酒水暢飲、Live DJ、變裝皇后演出一路狂歡至午夜。派對邀請知名變裝皇后「跩姬寶貝」擔綱主持演出，搭配台北時髦派對「迪斯可但是」靈魂DJ現場操盤。選擇煙火視野的「景隅豪華客房」三天兩夜，售價5萬2000元+15.5%起，而若是城市景觀「豪華客房」，三天兩夜4萬3000元+15.5%起，即日起開放預訂。



台北艾麗酒店也強調，全館有超過三分之一的客房窗景直面台北101，入住「DANCING QUEEN」跨年住宿專案的房客，入住期間自2026年12月31日至2027年1月2日，專案包含每日雙人自助早餐，並有12月31日「DANCING QUEEN」跨年派對雙人入場及跨年派對雙人自助晚餐。而選擇入住景隅系列房型，更可直接於房內欣賞璀璨煙火，不必擠進人潮。



▲台北艾麗即日起推出跨年住房專案，若是選擇「景隅豪華客房」三天兩夜包含派對、晚餐、早餐，售價5萬2000元+15.5%起。（圖／台北艾麗提供） 📍台北W飯店：



台北W飯店往年都不會刻意推出跨年住房專案，但是依舊有提早開放讓民眾預訂跨年當晚。除了住宿體驗外，也從餐飲與娛樂體驗等面向延續跨年節慶氛圍。現代法式餐廳 Seasons by olivier e. 將推出年末限定套餐，提供旅客以法式餐飲迎接新年的選擇。此外，指標性酒吧WOOBAR亦將延續往年的跨年企劃帶來一系列精彩活動，包含現場DJ演出及表演活動，並搭配主題系列餐酒內容。



▲台北W飯店位在信義區，不少房間都能直接看得到台北101。（圖／記者葉盛耀攝） ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

離2027年剩下一個月多的時間，想要舒舒服服在2026年最後一夜與台北101一同跨年，直接入住台北各家飯店的煙火景觀房是個好選擇。目前台北已有多家飯店推出跨年住房優惠，除了入住台北101景觀客房、面景房，也有部位業者是推出連住兩晚之優惠。《NOWNEWS今日新聞》整理台北7大飯店，擁有能在房內欣賞台北101的房型所推出的跨年住房專案活動，相關資訊一文掌握。台北萬豪酒店跨年住房專案入住期間為2026年12月30日至 2027年1月2日，雙人入住「天際景觀客房」