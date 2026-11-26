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美元指數再回落至104之下，台股今（26）日早盤反彈回升，不過，外資已連8個交易日賣超台股並匯出資金，新台幣兌美元在貶破33元整數大關後，今日早盤以33.12元、升值0.6分開出後，隨即止升回貶，下探33.136元，貶值1分，但由於月底出口商也有拋匯需求，目前新台幣回升來到33.101元附近。就國際匯市來看，美元指數回落至104之下，目前在103.72附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤升破158，來到158.95，目前在159.052盤整，韓元兌美元也從1345.28回升至1340.58，目前在1342.88附近，離岸人民幣兌美元也從6.6681來到6.6665。在美元指數回落及台股開紅之下，新台幣兌美元今日早盤也以33.12元、升值0.6分開出，不過，由於外資持續在台股賣超並匯出，新台幣升幅有限，隨後翻貶下探33.136元，貶值1分，只是月底出口商也有實質拋匯需求，也有逢高出脫美元，新台幣又回升至33.075元，只是升幅亦有限，目前在33.101元盤整。