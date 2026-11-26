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第47屆青龍電影獎昨（25）日晚間揭曉，由韓國名導李滄東執導的《假如愛有如果》一口氣拿下最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角及最佳劇本共4項大獎，成為本屆最大贏家。薛景求更創下青龍獎史上首位4度封帝紀錄，全度妍則相隔19年再度登上青龍影后寶座，該片已在Netflix上線。這部片究竟在演什麼？有哪些重量級演員？《NOWNEWS今日新聞》本文一次整理。《假如愛有如果》本屆共獲得8項提名，最終由薛景求奪下、全度妍拿下，曹汝貞獲頒，導演李滄東與吳政美則共同獲得，4項大獎全數落在演技及劇本核心項目，成績相當亮眼。其中薛景求繼《薄荷糖》、《人民公敵》及《茲山魚譜》後，第4度抱回青龍影帝，成為青龍電影獎史上唯一達成此紀錄的演員；全度妍則繼2007年後再次封后。值得一提的是，《假如愛有如果》並未角逐最佳影片及最佳導演。李滄東與製作公司過去曾表明抵制青龍電影獎，因此主辦單位尊重導演意願，未將作品列入這兩個獎項的評選，李滄東本人也未出席典禮。《假如愛有如果》是李滄東繼2018年《燃燒烈愛》後，睽違8年推出的劇情長片。故事聚焦兩對生活在不同階級的夫妻，罷工遭到鎮壓後，浩錫失去工作、身心受創，家中經濟重擔全落在妻子美玉身上。紀錄片導演藝智為拍攝失業勞工的故事，找上浩錫與美玉，並帶著富裕的丈夫尚佑進入他們的生活。原本毫無交集的兩個家庭，隨著拍攝、聚餐及度假逐漸靠近，階級落差、婚姻裂痕與隱藏慾望也慢慢浮上檯面，四人在關懷、嫉妒與情感越界之間，開始正視不敢說出口的祕密。假如愛有如果全度妍飾演「美玉」，為撐起家庭在口罩工廠工作，即使生活困頓，仍努力照顧失業的丈夫與兒子；薛景求飾演丈夫「浩錫」，原本是焊接工人，歷經罷工及強勢鎮壓後失去工作，長期將憤怒與創傷壓抑在沉默之中。曹汝貞飾演紀錄片導演「藝智」，希望透過鏡頭替失業勞工發聲，卻也在拍攝過程中逐步介入美玉與浩錫的婚姻；趙寅成則飾演藝智的丈夫「尚佑」，出身富裕家庭、事業有成，從容且難以捉摸的氣質，讓美玉不自覺受到吸引。《假如愛有如果》片長164分鐘，台灣分級為16歲以上，目前已在Netflix獨家上線，提供韓語原音及繁體中文字幕，也可下載離線收看。電影先前曾入選2026年威尼斯影展正式競賽，拿下評審團大獎與費比西獎，並獲選代表南韓角逐2027年奧斯卡最佳國際影片，如今再橫掃青龍獎4項大獎，也讓這場關於階級、婚姻與欲望的故事持續受到關注。