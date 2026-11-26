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獲「雙重不疊加」最惠待遇 傳產與農業迎來公平競爭立足點

▲美公布產能過剩301調查報告，我獲最低15%不疊加稅率與2,232項豁免。（圖／翻攝行政院直播）

2,232項豁免完整保留！涵蓋蝴蝶蘭、鳳梨酥與航太通訊零組件

232條款優惠不受影響 半導體已預先鎖定配額內零關稅

▲美公布產能過剩301調查報告，我獲最低15%不疊加稅率與2,232項豁免。（圖／翻攝行政院直播）

台美經貿小組成立滿兩年 持續拚至明年2月定案最後一哩路

▲行政院副院長鄭麗君說明301調查需歷經程序，拚最快明年2月定案。（圖／翻攝行政院直播）

台灣在美方「結構性產能過剩」301調查中獲列「最低稅率級別」。美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日晚間公布調查報告，針對全球14個經濟體提出建議關稅，行政院今（26）日上午召開記者會說明。行政院副院長鄭麗君指出，美方對我國建議稅率為「最高15%不疊加」，與日本、韓國、歐盟及瑞士同列最低級別，同時維持2,232項產品豁免，顯示我方年初與美方簽署協議的談判成果正逐步獲得鞏固。鄭麗君表示，這次美方報告對我國建議的「最高15%不疊加」關稅，具備「雙重不疊加」特性，意即既不疊加最惠國待遇（MFN）關稅，也不疊加今年7月上路的「強迫勞動301關稅」。待明年正式定案生效後，我國相關產品輸美稅率上限即為15%，不會發生兩項301關稅累加至25%的情況；而在正式定案前的過渡期間，我國傳統產業工業產品及農產品仍持續適用現行的「10%不疊加MFN」稅率。根據USTR報告，14個受調查經濟體的建議稅率分為五個級別：台灣、日本、韓國、歐盟及瑞士均為「15%不疊加、雙重不疊加」，屬最低級別；第二，泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、孟加拉為「18%疊加MFN、不疊加既有301」；第三，中國與新加坡為「20%疊加MFN」；印度為「25%疊加MFN」；第四，越南則高達「35%疊加MFN」。鄭麗君強調，過去台灣因未與美國簽署自由貿易協定（FTA），出口時往往比韓國等FTA國家多負擔一層MFN關稅，未來在15%不疊加架構下，台灣傳產與農業將與美FTA國家站在公平競爭的起跑點，並相較東南亞及中國競爭對手具備顯著關稅優勢。關於豁免清單方面，鄭麗君表示，今年7月23日公布的強迫勞動301最終行動報告中，我國享有2,231項豁免，完整涵蓋年初《台美對等貿易協定》ART中的1,735項。而美方昨（25）日公布的產能過剩301調查報告中，更列出高達2,232項豁免品項。其中包含322項農產品，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、樹薯粉、鳳梨酥、芒果、鳳梨等，以及1,909項工業產品，像是航空器零組件、無線電導航設備、通訊儀器等，都有助於我國廠商爭取美國市場訂單與轉單效應。此外，針對報告中對各國普遍設下的「替代性建議稅率」但書，也就是說若後續諮商或協議落實不如預期，台灣、韓國、印尼、泰國將面臨25%扣除既有301稅率，日歐為20%，中國為40%。鄭麗君強調，台美雙方始終保持密切溝通，且有維持既有協議的共識，我方有信心在最終定案時守住15%不疊加的談判成果。針對台灣輸美產品有七成以上的半導體及資通訊產品，鄭麗君說，這是第232條款範疇。由於今年1月台美有簽署投資合作備忘錄（MOU），不受先前美國最高法院判決《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）失效的影響。從今年5月起，多項非半導體優惠已陸續落實15%不疊加，包括汽車零組件、木材及其製品，與日、韓、歐盟一致；而航空器零組件的鋼鋁銅則是豁免232關稅，僅課MFN。其中無人機產業取得全球最低15%不疊加，優於越南與加拿大的25%至100%，以及中國的50%至125%，有助台灣未來無人機產業的發展，在輸美的市場有個非常相對有利的競爭的地位。至於美方尚未公布的半導體及衍生品232關稅，鄭麗君強調，台灣已在MOU中預先取得最惠待遇，亦即「配額內零關稅、配額外最高15%不疊加」，也就是說若美方公布稅率低於15%則從其低；同時，赴美投資企業所需的原物料、設備及零組件皆享豁免，台灣在地供應商亦可共享商機。針對多晶矽等細項，我方也正積極協商讓赴美投資相關產業一併享有MOU待遇。回顧過去兩年、700多天的談判，鄭麗君表示，行政院跨部會「台美經貿工作小組」歷經逾500場內部會議、7輪實體諮商及上百場視訊會議，將美方最初提出的32%對等關稅一路降至20%加MFN，再爭取到今年初協議的15%不疊加，如今面對美方改以兩項301調查重建關稅法源，仍成功守住既有談判成果。鄭麗君指出，依據美方公告程序，USTR將於2027年1月5日截止徵詢各界意見書、1月25日舉行公聽會，預計於明年1月底至2月間完成內部程序並公布最終行動報告正式定案。政院團隊將全力走完最後一哩路，確保最終稅率定案為15%不疊加，守護台灣產業競爭力與從業人員生計。