攤開他本季二軍3場出賽、累積11局，進階數據表現不俗，且因韓職方面有亞洲外援20萬美元合約上限，成為韓職球隊想跟中職球隊搶人的一項劣勢。

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去年季初加盟三星獅 杰克表現穩定

中職二軍進階數據不俗 不排除體能有下降

杰克加盟黃衫軍前，就已經為韓職出賽多達83.1局，且年初還提早開機參與經典賽

韓職最高開出20萬美元限制 中職若想搶人有機會

由於杰克今年在三星獅是以傷兵替代洋將出賽，而非亞洲外援，明年韓職若想以亞洲外援身分簽下他，最高合約上限僅20萬美元，在競爭上形成劣勢

澳洲26歲經典賽左投杰克（Jack O’Loughlin），季中轉戰中信兄弟，可惜因加盟時間過晚、無緣在831大限後續留，休賽季據傳有韓職球隊邀約回鍋，且中職球團也有興趣，中信兄弟是否該簽回杰克，成休賽季討論話題。杰克去年季初加盟三星獅，原本作為支援性質的替代洋將出賽，僅簽6周短約，結果表現穩定獲得留任，累積17場先發、83.1局中拿到5勝、防禦率4.86，直到上半季結束才離隊。中信兄弟看中杰克韓職成績延攬入隊，7月30日正式加盟後在二軍調整，最終到831大限前僅出賽3場、累積11局投球成績，因菲力士表現回穩，最終捷克遭到割愛。杰克中職3場出賽小樣本中，11局中吞1敗、失掉5分，防禦率4.09表現平平，但進階數據不俗，投手獨立防禦率（FIP）2.05、揮空率（Whiff%）26.7%、三振率25%都相當優異，證明其球威能夠壓制二軍打者，且他場內球安打率（BABIP）高達3成23也顯著高於平均，代表隨局數拉長，成績可能上調。另外，杰克二軍成績平平，也與第2場面對樂天桃猿，主投3.2局被敲6安有關，失掉的5分也集中在該場，首戰面對統一獅3局僅被敲2安無失分，最終戰投台鋼雄鷹，更繳出4.1局2安無失分優質內容。值得注意的是球速。，作為196公分高大左投，杰克當時面對中華隊中繼3局無失分，最快球速能達到95英里（153公里）、均速94英里，但下半年在中職二軍3場，均速只剩141.3公里，不排除體能下降、加盟中信兄弟時已非「完全體」。最後，，中職近年來洋投薪資平均水準不斷上升，20萬美元絕對是跟得上的價碼，端看各隊如何評估杰克潛在價值。