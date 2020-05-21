來澎湖享用疫情紅利　交通部觀光局推「挺醫護方案」

▲防疫醫事人員直接向有參與本活動之旅宿業者訂房，並於入住時出具醫事人員證件正本，以及服務醫療機構開立的執行防疫業務證明文件正本即可。（圖／澎湖縣政府提供）

▲澎湖觀光旅遊資源相當豐沛，在交通部宣布國外旅遊延至6月30日不可出團的行政命令下，位在離島的澎湖預期將會有爆發性的成長。（圖／記者張塵攝，2020.05.21）

在「後疫情時代」交通部觀光局特別推出「挺醫護方案」，將自5月13日起至6月30日辦理「防疫醫事人員住宿優惠活動」，每房每日最高可以折抵補助金額1,500元，不分平假日、不限使用次數，體現台灣是一個充滿感恩與愛的友善社會。澎湖縣政府旅遊處表示，該方案中防疫醫事人員需直接向有參與本活動之旅宿業者訂房（住宿券、訂房平台等方式均不適用），並於入住時出具醫事人員證件正本，以及服務醫療機構開立的執行防疫業務證明文件正本(醫院公文、證明單等皆可)，提供給旅宿業者核對及影印，即可享有補助。所謂「防疫醫事人員」是指經衛福部認定，符合需求之醫事人員（「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」第二點所定之適用對象），在設有負壓隔離病房、普通隔離病房或加護病房之醫院，第一線執行照護嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診病例之醫事人員﹔在設有嚴重特殊傳染性肺炎專責病房(以下稱專責病房)之醫院，第一線執行照護疑似或確診病例之醫事人員﹔在衛福部公告傳染病指定隔離醫院及應變醫院，或設有專責病房之醫院，依「108年醫院感染管制查核作業查核基準」規定設置之專任感染管制人員，包含受感染症醫學訓練之專科醫師、感染管制護理人員及感染管制醫事檢驗人員。由於澎湖縣的觀光旅遊資源相當豐沛，在交通部宣布國外旅遊延至6月30日不可出團的行政命令下，位在離島的澎湖預期將會有爆發性的成長，至於該活動內容（含實施要點、Q&A等），防疫醫事人員及旅宿業者可至臺灣旅宿網防疫旅宿「挺醫護方案」活動專區查詢。