辣媽特製「哈利波特口罩」　一戴上浮酷炫變化震驚百萬人

自《哈利波特》小說出版至今，風靡全球，甚至還被拍成許多影集，是許多大小朋友都喜歡的主題，而近日因為新冠肺炎疫情蔓延全球，許多人都戴上了口罩，近日國外就有一位藝術家辣媽竟特製了一個「哈利波特的魔法口罩」，一戴上後樣貌震驚了百萬人，引起熱議。
原來製作這款口罩的藝術家是一位來自科羅拉多州（ Colorado ）的辣媽 Stefanie Hook ，有著三個孩子的她，更經營著一間專賣手工製作的絨毛玩偶或創意用品的公司，因為疫情於是 Stefanie 決定開始販賣口罩，而她製作的口罩非常有特色，起初看外觀是黑色，非常不起眼，沒有任何圖案。但戴上後呼吸產生的熱氣竟讓口罩上隱藏的圖案慢慢浮現出來，從照片中可以看到，圖案竟是《哈利波特》中哈利常用的魔法地圖。
而當 Stefanie 將這一切拍下後上傳至 TikTok 後，引起了大量網友的關注，觀看人數超過 400 萬人，網友們紛紛留言表示「這看起來神秘又酷炫，好想入手這樣的口罩啊」、「好有創意，要在哪裡買」、「這一定是哈利波特的粉絲」、「走在路上一定全場最蝦趴」、「這位辣媽真的好厲害」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。