升遷史遭質疑的武漢病毒所長　首次回應洩漏指控

（中央社台北25日電）武漢肺炎爆發後，一直有聲音指病毒來自武漢病毒研究所。該所所長王延軼在疫情持續數月之久後，近日終於出面並否認指控；而由於王延軼自身升遷之路爭議不絕，網友對她的說明並不買帳。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發以來，在全球造成歷史性的生命損失跟經濟衝擊。許多國家和專家懷疑，病毒是從位於疫源地湖北省武漢市的中國科學院武漢病毒研究所洩漏而出。
對於外界持續不輟的質疑，武漢病毒研究所所長王延軼23日首次露面，透過官媒中國環球電視網（CGTN）專訪而回應說，病毒來自武漢病毒所的說法「完全是無中生有」。
王延軼表示，病毒所去年12月30日第一次接觸到當時稱為「不明原因肺炎」的臨床樣本，經病原檢測，才發現樣本中含有一種完全未知的全新冠狀病毒，也就是目前所說的新冠病毒。
她反駁：「實際上我們也和大家一樣，都不知道這種病毒的存在。所以你都沒有的東西你怎麼去洩漏它呢？」
不過，網友顯然未被王延軼說服，原因之一包括她自身升遷之路也是充滿疑點，許多大陸網友直指她「妻以夫貴」，而媒體近日在報導中更是多半側重她的背景，而非她的說明。
有網友說「疫情過了她露面兒了，是想出名嗎」、「現在事情沉澱一段時間才回記者問」、「說話磕磕巴巴，眼睛一直眨，心太虛」。
綜合香港01、明報以及海外華文媒體報導，39歲的王延軼升遷迅速，從沒有行政級別的基層研究員到病毒所所長（正廳級），僅僅花了6年時間。
此外，她發表在國際權威學術期刊美國「國家科學院學報」（PNAS）的論文只有兩篇，在生物學期刊「細胞」（Cell）子刊更只有一篇。
王延軼的丈夫是武漢大學副校長舒紅兵，2011年曾當選中國科學院院士。外界認為，王延軼獲得博士學位後，短時間內就一路晉升，都與舒紅兵關。
此前，大陸網上曾流傳一封首都醫科大學校長饒毅寫給舒紅兵的信函，建議王延軼辭職，以免耽誤中國科學院。
饒毅在信中指王延軼不適合擔任武漢病毒所所長，原因有三點，包括：專業不符、水平比較差、年資太低。
據香港01引述資料顯示，王延軼2004年畢業於北京大學生命科學院，此後出國求學，進入美國科羅拉多大學（University of Colorado）醫學院攻讀碩士。
2010年11月，剛拿到博士學位5個月的王延軼直接成為武漢大學生命醫學院副教授，工作期間獲得武大博士。此時，武大生命醫學院院長是舒紅兵。
2012年，王延軼擔任中科院武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長。此時，舒紅兵是中科院院士。
2014年11月，王延軼被評為中國傑出青年。此時舒紅兵是武漢大學副校長、中國政協委員。
2018年12月，王延軼升遷成為武漢病毒所所長後，又成為武漢市第13屆政協委員會委員。此時，舒紅兵為中國政協常委（副部級）。（中央社編輯：周慧盈/翟思嘉）1090525
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