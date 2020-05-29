蔡英文PO文挺港！他 162 字揭「殘酷真相」被台灣人讚爆

▲汪浩指出，習近平就像當年希特勒，習近平撕毀中英聯合聲明，就像希特勒撕毀凡爾賽和約。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲汪浩留言全文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

中國人大昨（ 28 ）通過「港版國安法」，引發全球輿論譁然，對此總統蔡英文同日在臉書發文力挺香港「自由的台灣撐香港的自由」，而資深作家汪浩也在總統 PO 文底下留言，以二戰時的捷克、奧地利之間的關係，說明台港關係，僅 162 字便讓台灣網友淚推大讚。昨天總統蔡英文在臉書上直言，「台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退」讓超過 9 萬人讚爆。對此，汪浩也在總統 PO 文底下留言，短短 162 分析台港關係，大讚蔡英文所說的「自由的台灣必須支持香港的自由人權」。汪浩指出，習近平就像當年希特勒，台港就如二戰時捷奧的唇齒相依，習近平撕毀中英聯合聲明，就像希特勒撕毀凡爾賽和約，「他吞併完奧地利，下一個目標就是捷克了」；汪浩強調「今天台灣人如果不敢挺香港，說不管我事的話，等習近平徹底制服香港後，打台灣時，還有誰來挺台灣呢？」對此，網友紛紛表示，「謝謝汪浩大哥對香港人的支持」、「觀察一下反送中前後中共對台灣滲透力度的差別，就會知道的確是唇齒相依」、「汪浩大哥說的太中肯」；不過有部分網友留言，「哈哈！明理人，把大陸逼急了，第一個倒霉的是呆彎」，但也有網友指出「再倒楣也沒中國韭菜倒楣」，火藥味濃厚。（編輯：陳煜）