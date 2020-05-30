美國取消香港特殊待遇 港官員：已作好應對準備

（中央社記者張謙香港30日電）美國總統川普今晨宣布將取消香港特殊待遇，香港財政司司長陳茂波說，港府對於美方可能採取的各種經濟制裁措施，已作出充足應對準備，香港不會受到嚴重影響。川普今晨舉行記者會宣布，將會採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。陸媒環球時報報導，陳茂波昨晚受訪時說，港府已為美國近期可能對港採取的各種經濟制裁措施，作出充足應對準備。他說，假如美國在獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率等3方面對香港作出打擊，香港都不會受到嚴重影響。陳茂波強調：「國家的支持將成為香港應對一切不利局面的底氣，香港也一定會為國家守住金融安全的大門。」他說，基本法授權香港以中國香港的名義參加世界貿易組織，可以說，「香港獨立關稅區的待遇是國家給我們的，並在基本法中明確，和美國沒有關係」。對於美方可能單方面取消對港特別關稅待遇，陳茂波說，港府早前已作出研判，並制定應對方案。但總體來看，這項措施對香港實際影響較小。他指出，每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只占香港本地製造業的2%不到，價值僅有港幣37億元（約新台幣143億元），占香港總出口量不到0.1%。陳茂波說，美國相應舉措最大影響可能是對投資者信心的衝擊。不過，香港的股票、期貨和貨幣市場近期都十分冷靜，未出現大幅波動，港幣匯率也十分強勁，香港也未監測到資金大規模外流。他同時說，近期與商界多次就相關議題交流，「社會治安的穩定才是商界最重要的考量」。對於美方禁止高端敏感技術出口香港，陳茂波說，敏感技術限制將會對香港造成一定影響，但香港長期以來一直都很難從美國進口到最先進的技術；如果不是最頂尖的技術，則從歐洲與日本也很容易找到替代品。針對美國可能打擊香港的聯繫匯率制度，陳茂波說，香港從1983年起即開始實施聯繫匯率，而「美國－香港政策法」1992年才被美國國會通過，在此之前，香港已經實施了9年。所以，「香港採取聯繫匯率，不需要美國人的同意和批准」。香港聯繫匯率制度是由金融管理局提供兌換保證，承諾在7.75港幣兌1美元的強方兌換保證水平，按銀行要求賣出港幣，並在7.85港幣兌1美元的弱方兌換保證水平，按銀行要求買入港幣，以維持港幣匯率的穩定。（編輯：楊昇儒）1090530