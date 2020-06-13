浙江油罐車爆炸釀9死112傷　多處高速公路入口已關閉

▲浙江發生油罐車爆炸意外，截至晚上 8 時 30 分，已知事故釀成 9 死 112 傷。紅圈處是被爆炸威力波及，衝飛出路面的小客車。（圖／翻攝自《香港01》）

▲爆炸現場一片狼藉，搜救人員努力搶救。（圖／翻攝自央視新聞）

▲附近住宅損毀嚴重。（圖／翻攝自央視新聞）

浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，今（13）日驚傳一輛油罐車發生爆炸，爆炸範圍波及周邊住宅以及道路上的車輛，截至晚上 8 時 30 分，已知爆炸事故至少造成 9 人死亡， 112 人受傷。據《香港01》報導，事故油罐車是在下高速公路進入溫州瑞安時，在匝道附近突然發生爆炸，爆炸的衝擊力讓車輛立即衝出路面，周圍的小客車也受到波及，連附近的住宅都受到影響。現場共派出 62 車 316 名指戰員和 6 條搜救犬，據台州高速交警支隊消息，事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。（編輯：倪浩軒）