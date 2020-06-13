浙江油罐車爆炸釀9死112傷　多處高速公路入口已關閉

浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，今（13）日驚傳一輛油罐車發生爆炸，爆炸範圍波及周邊住宅以及道路上的車輛，截至晚上 8 時 30 分，已知爆炸事故至少造成 9 人死亡， 112 人受傷。
據《香港01》報導，事故油罐車是在下高速公路進入溫州瑞安時，在匝道附近突然發生爆炸，爆炸的衝擊力讓車輛立即衝出路面，周圍的小客車也受到波及，連附近的住宅都受到影響。
現場共派出 62 車 316 名指戰員和 6 條搜救犬，據台州高速交警支隊消息，事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。（編輯：倪浩軒）
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