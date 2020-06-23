三峽大壩換人就解決？全場狂推「金與正」出馬：一招秒解

中國連日豪雨不斷，長江上游的三峽大壩先前就傳出壩體變形的危機，就連中國官媒也坦承「三峽庫區水位已超出防洪限制水位近2公尺」，大壩的安全性和危機處理也在一夕之間成為關注議題。而對此就有網友好奇，如果今天不是習近平來處理，而是先前作風強悍的北韓領導人金正恩妹妹金與正來處理會是如何，引起眾人討論。

三峽大壩遇上豪雨水災，已有 6 個縣被淹沒，農田及房屋全毀，許多居民下落不明。而先前金正恩的胞妹金與正，下令炸毀兩韓共同聯絡辦公室，風馳電掣的作風讓網友就好奇「如果金與正今天是中國國家主席，會怎麼處理三峽大壩問題呢」，沒想到大批網友不約而同的在底下留言猜測一個字「炸」。

▲三峽大壩面臨潰堤危機，網友就猜測金與正出馬會如何處理。（圖／翻攝自 PTT ）

金與正下令炸毀兩韓聯辦的決策，不但造成國際高度關注，同時也樹立女強人的政治形象，不少網友就有默契的回答「應該會直接炸掉吧」、「把三峽大壩炸掉，眼不見為淨」、「一顆不夠，那就再用第二顆」、「有問題 C4（炸彈）都能搞定」，看來除了替兄處理國家大事外，她轟炸聯辦的形象也已深植人心。

事實上，三峽大壩上游的重慶市江津區綦江五岔站，已創下 80 年來最高水位，重慶防汛應急響應昨日更上調為三級，大陸著名旅德水利專家王維洛也提出警告，指出三峽大壩的防洪功能根本沒用，呼籲長江中下游居民提早準備，一旦潰堤洪水將一路沖到上海。（編輯：楊智傑）