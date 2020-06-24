NOW早報／傳三峽大壩恐潰堤！日人真實反應曝　台人跪了

三峽大壩潰堤消息瘋傳！日本人「真實反應」曝 台人跪了
已運作 17 年的三峽大壩，近年每到汛期時，就不斷傳出壩體變形傳聞，而近日中國連日強降雨，網上又再度瘋傳潰堤消息，甚至有日本網友分享中國大陸水利部長葉建春出面的談話，中國大陸水利部長葉建春日前直言，超標洪水很可能會超出現有的防洪工程能力，不排除可能是「黑天鵝」事件，雖未針對三峽大壩，但據中國官媒透露，目前三峽大壩入庫水量，已超出防洪限制水位 2 米，使憂心壩體安全的議題熱度再起。
而該消息也被日本網友轉發至 5ch 論壇熱議「又來了，每年又在恐潰堤」、「潰堤詐欺啊」、「好了啦，潰堤詐欺潰堤詐欺」、「每年都在講，已經習慣了」、「潰堤詐欺我已經膩了」、「 10 年前就在講要潰堤了吧」、「潰堤詐欺犯成慣了」。
台灣網友更將此貼文轉發至 PTT 討論「日本人真的兇悍到不行 XD 」、「日本人都看出來中國每年都在喊潰堤」、「潰堤詐欺犯都想得出來，我真的佩服日本人」、「上次給譚德塞一個稱號，現在連潰堤都有詐欺犯...日本鄉民的創意真的跪了」、「每年都在崩壞，要講幾次了。」
今日天氣／各地炎熱！東南部偶降雨 台北恐飆38度高溫
今（ 24 ）天太平洋高壓持續影響，各地天氣仍穩定、炎熱，但伴隨西南風的水氣稍增多，中南部一整天有不定時降雨，受海陸風變化影響，白天降雨會較偏向內陸，清晨、夜間則較偏向沿海地區，午後在東北部地區及其他山區有小範圍短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫仍普遍在 34 度以上，台北盆地受西南風沉降及熱島效應影響，可能出現 38 度左右高溫，花蓮縱谷由於背風沉降加上地形較特殊，也可能出現較高氣溫，請特別注意慎防熱傷害，另外，由於雲量偏少，各地紫外線指數易達過量甚至危險等級，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。
國民黨公布李眉蓁參選高雄市長！出線原因是年輕選民支持
國民黨 23 日傍晚公布高雄市長補選參選人，確定徵召高雄市議員李眉蓁代表國民黨參選。國民黨祕書長李乾龍說明，在 10 名人選當中，黨中央做過幾波民調互有領先，最後李眉蓁在「中間選民、年輕選民」的爆發力高，且各區域和教育程度的支持度更平均，因此成為出線的關鍵。
揮別富商老公！張清芳曾哽咽「晚上旁邊沒人」在家好寂寞
歌手張清芳與「銀行投資教父」宋學仁 15 年婚姻畫下句點，透露因雙方都無法克服彼此的差異性而決定離婚，也希望外界不要多做臆測，事實上，張清芳多年前曾在節目上哽咽表示當自己一人獨自面對夜晚的時候，會感到很寂寞。
蘋果iOS 14全新改革將登場！新版添加功能一次看
蘋果 2020 年度全球開發人員大會（ WWDC ）在台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 時展開，今年因應新冠肺炎疫情，首度以預錄方式，採用線上形式舉行。此次公布的新版手機作業系統 iOS 14，加入新的設計與功能，堪稱史上最豐富。IOS14 系統中，一改過去只能在主螢幕添加應用程式的設計，讓使用者能更自由地設定、管理個人手機桌面，將 Widget（小工具）拉到主螢幕中，使手機畫面變得更多元，使用也更方面，而不再只是單純的App排列，同時還支援了全系統的「畫中畫」功能，能在使用者切換到其他應用程式時，讓影片繼續以小視窗的畫面存在並播放，進而減少一直切換的困擾。
另外，在數位助理 Sir i的改革上，新增支援錄音訊息、更好的即時聽寫、即時翻譯，蘋果更進而推出一款自家翻譯應用程式 Translate，能夠完全離線執行，並支援包括中文在內的多國語言；至於喚醒時，只會至於畫面底端，將不再佔用全螢幕。而蘋果手機用戶專用的蘋果手機訊息（ iMessage ），能對特定訊息、標註者等給予回覆，並能釘選群組重要的訊息給予置頂功能，只要在特定對象的對話欄向右拉，出現大頭針符號後輕點這個符號就能快速置頂好友。同時也新增了用戶敲碗已久的訊息回收功能以及在新的 Memoji 個人表情貼圖中增加「戴口罩」的頭像，充分反應時事。
iOS 14 同時添加 CarKey 功能，讓手機變身成智慧車鑰匙，安全地解開鎖汽車，並有一些安全駕駛選項，例如青少年在特定時間無法發動車子等；另外亦增加「App Clips」功能，只要透過 QRcode 掃描、NFC 貼紙、網站或 Apple 地圖就可啟用，不需要特別下載該應用程式，就能快速取用特定第三方應用程式的小部分功能，若需要消費也可使用 Apple Pay 。
Apple 地圖也有做更新，使用者加入自行車地圖，提供最佳的自行車路線或自行車專用道，也會提醒你某些路段可能有階梯、坡道，只要事先設定，就能避開；電動車的專屬行程也未遺漏，使用者只要開啟電動車路線後，應用程式也會追蹤電動車電量，並幫忙沿途會有充電站的路線，但目前僅和BMW、Ford合作。
騎車到「待轉區」需打方向燈？網掀論戰 交通大隊解答了
台灣機車族眾多，騎車務必遵守相關交通規則。近日一名網友就在 PTT 發問「機車騎到待轉區到底要不要打方向燈？」問題掀起兩派網友論戰，有人覺得不需要；有人則認為變換方向時，打方向燈是基本安全。
對此，交通大隊表示，「目前交通法規並未強制規定騎到待轉區要打燈，機車若要騎到待轉區，只需減速慢行即可，但若是『變換車道』就需打方向燈。」亦即車輛在內側車道進入待轉區時，務必打方向燈切至外側車道；而車輛本就在外側車道則無須打方向燈，但要注意減緩車速。 （編輯：許苡晴）