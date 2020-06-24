NOW早報／傳三峽大壩恐潰堤！日人真實反應曝　台人跪了

三峽大壩潰堤消息瘋傳！日本人「真實反應」曝 台人跪了





已運作 17 年的三峽大壩，近年每到汛期時，就不斷傳出壩體變形傳聞，而近日中國連日強降雨，網上又再度瘋傳潰堤消息，甚至有日本網友分享中國大陸水利部長葉建春出面的談話，中國大陸水利部長葉建春日前直言，超標洪水很可能會超出現有的防洪工程能力，不排除可能是「黑天鵝」事件，雖未針對三峽大壩，但據中國官媒透露，目前三峽大壩入庫水量，已超出防洪限制水位 2 米，使憂心壩體安全的議題熱度再起。



而該消息也被日本網友轉發至 5ch 論壇熱議「又來了，每年又在恐潰堤」、「潰堤詐欺啊」、「好了啦，潰堤詐欺潰堤詐欺」、「每年都在講，已經習慣了」、「潰堤詐欺我已經膩了」、「 10 年前就在講要潰堤了吧」、「潰堤詐欺犯成慣了」。





台灣網友更將此貼文轉發至 PTT 討論「日本人真的兇悍到不行 XD 」、「日本人都看出來中國每年都在喊潰堤」、「潰堤詐欺犯都想得出來，我真的佩服日本人」、「上次給譚德塞一個稱號，現在連潰堤都有詐欺犯...日本鄉民的創意真的跪了」、「每年都在崩壞，要講幾次了。」



▲三峽大壩每年變形潰堤的話題都引發熱議。（圖／翻攝推特） 今日天氣／各地炎熱！東南部偶降雨 台北恐飆38度高溫





今（ 24 ）天太平洋高壓持續影響，各地天氣仍穩定、炎熱，但伴隨西南風的水氣稍增多，中南部一整天有不定時降雨，受海陸風變化影響，白天降雨會較偏向內陸，清晨、夜間則較偏向沿海地區，午後在東北部地區及其他山區有小範圍短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫仍普遍在 34 度以上，台北盆地受西南風沉降及熱島效應影響，可能出現 38 度左右高溫，花蓮縱谷由於背風沉降加上地形較特殊，也可能出現較高氣溫，請特別注意慎防熱傷害，另外，由於雲量偏少，各地紫外線指數易達過量甚至危險等級，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。





國民黨公布李眉蓁參選高雄市長！出線原因是年輕選民支持





國民黨 23 日傍晚公布高雄市長補選參選人，確定徵召高雄市議員李眉蓁代表國民黨參選。國民黨祕書長李乾龍說明，在 10 名人選當中，黨中央做過幾波民調互有領先，最後李眉蓁在「中間選民、年輕選民」的爆發力高，且各區域和教育程度的支持度更平均，因此成為出線的關鍵。



▲傳出國民黨高雄市長補選人選鎖定高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

揮別富商老公！張清芳曾哽咽「晚上旁邊沒人」在家好寂寞



歌手張清芳與「銀行投資教父」宋學仁 15 年婚姻畫下句點，透露因雙方都無法克服彼此的差異性而決定離婚，也希望外界不要多做臆測，事實上，張清芳多年前曾在節目上哽咽表示當自己一人獨自面對夜晚的時候，會感到很寂寞。



▲張清芳曾坦言自己很寂寞。（圖／地球人請回答Youtube）